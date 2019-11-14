Как избежать «молочного кризиса» - Минсельхоз готов к вызову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В управлении по связям с общественностью МСХ РК прокомментировали публикации в ряде казахстанских СМИ о вероятности наступления так называемого «молочного кризиса», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Согласно новым требованиям, с 1 января 2020 года для сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок, используемых для производства молочных продуктов, вводятся новые максимальные показатели содержания количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и соматических клеток Это позволит с особой тщательностью контролировать показатели чистоты, кислотности, плотности, бактериальной обсемененности, жирности и т.д», - говорится в информационном сообщении МСХ.

В Минсельхозе напомнили, что сроки введения новых требований откладывались уже дважды – сначала на 1 июля 2017 года, затем - специальным решением для РК – до 1 января 2020. Отсрочка была вызвана некоторыми объективными факторами.

В первую очередь, это неразвитость сырьевой базы: как показали проверки, более 70% молока, идущего в переработку, производится в личных подсобных хозяйствах казахстанцев. И часто такое молоко бывает низкого качества. Причина банальна – занимающиеся этим в личных подворьях люди не всегда вовремя и качественно проводят санитарно-ветеринарные мероприятия. Речь идет как о вакцинации коров, так и о правильном сбалансированном кормлении, не говоря уже об улучшении генетического потенциала.

Решение проблемы Минсельхоз видит в создании молочно-товарных ферм. По мнению экспертов, это также поможет увеличить и объемы производства молока. В МСХ пообещали, что в рамках отраслевой программы по развитию молочного животноводства будет увеличено количество организованных хозяйств.

В свою очередь, молочно-товарные фермы нуждаются в поставках сочных кормов и сена. Для этого министерство запланировало строительство оросительных систем на 120 тыс. га земель.

К слову, в Минсельхозе поделились не только планами, но и прогнозом. Согласно ним, за 5 лет будет построено 244 семейных и 95 промышленных молочно-товарных ферм. На сегодняшний день уже создано 10 семейных МТФ общей мощностью 989 голов (в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях), а также две промышленных МТФ в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Еще в 2019 году созданы 12 молокоприемных пунктов, просубсидированы 19 заготовительных организаций на 328,5 млн. тенге.

Как отметили в ведомстве, меры по переформатированию и модернизации молочной отрасли страны уже подготовлены и реализуются с момента подготовки и принятия проекта Технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» казахстанской стороной были подготовлены.

Это необходимо, чтобы отрасль могла безболезненно адаптироваться к новым условиям.

«В рамках адаптационных мер в отраслевой программе по развитию молочного животноводства предусмотрены развитие якорных кооперации в молочной отрасли, расширение мер господдержки по техническому оснащению и переоснащению МТФ, кооперативов, молокоприемных пунктов и заготовительных организаций, субсидирование затрат на строительство молочно-товарных и семейных ферм, а также создание учебных ферм для повышения знаний в области молочного животноводства и другое», - перечислили специалисты МСХ.

О серьезной подготовке к модернизации молочной отрасли в целом говорит и тот факт, что в свое время Молочным союзом Казахстана вместе с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией объединенных наций (FAO) и Евразийским банком реконструкции и развития была разработана дорожная карта по приведению продукции молочной отрасли Казахстана в соответствие с требованиями безопасности ЕАЭС. Карта предусматривает не только совершенствование лабораторной базы и практик контроля входного сырья, но и подготовку поставщиков молочного сырья к переходу на требования техрегламентов ЕАЭС. И как заверяют в МСХ, в данный момент карта реализуется параллельным курсом и даже уже имеются определенные результаты.

Если все пойдет по плану, то реформа молочной отрасли сулит большие перспективы как отдельным компаниям и предпринимателям, так и всей стране в целом. В декабре текущего года между Министерством сельского хозяйства РК и Федеральным Министерством продовольствия и сельского хозяйства ФРГ планируется подписание основного Совместного заявления по реализации проекта по молоку, а также подписание двух совместных заявлений по проекту «Германо-казахстанский аграрно-политический диалог». Важной составляющей этих мер станет совместная работа по подготовке высококвалифицированных кадров в области молочного скотоводства.

Кроме того, будет обсужден вопрос продления на более длительный срок (до 5 лет) переходного периода по требованиям к микробиологическим показателям к молоку-сырью для нашей страны.

Ранее в казахстанских СМИ была опубликована информация о возможном наступлении «молочного кризиса», так как 90 процентов сырья, поступающего на заводы от фермеров, не соответствует нормам техрегламента. Указанный техрегламент был принят 6 лет назад, в 2013 году, Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 67 и направлен на значительное повышение безопасности и качества молока и молочной продукции, выпускаемых на территории ЕАЭС в пищевых целях.