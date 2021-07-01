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    14:20, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Как избежать кишечных инфекций

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врач-инфекционист высшей категории поликлиники №11 г. Алматы Перуза Арыкова рассказала, как избежать кишечных инфекций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Врач отметила, что кишечные инфекции могут встретиться у каждого в любое время года, но чаще всего летом в связи с жаркой погодой.

    Наиболее опасными кишечными инфекциями являются сальмонеллез, дизентерия и пищевая токсикоинфекция. Если не лечить кишечные инфекции, то это грозит человеку обезвоживанием организма.

    Первые симптомы кишечной инфекции могут проявиться по-разному: в виде головокружения, тошноты, рвоты, боли в животе периодического характера, диареи, температуры, озноба.

    «Кишечные инфекции попадают в организм через грязные руки, воду из открытых источников и еду, которая неправильно хранилась, через не мытые овощи и фрукты. Поэтому необходимо чаще мыть руки с мылом, пить кипяченную воду и есть только свежеприготовленную пищу», - отметила она.


    Теги:
    Здравоохранение Безопасность
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