АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врач-инфекционист высшей категории поликлиники №11 г. Алматы Перуза Арыкова рассказала, как избежать кишечных инфекций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врач отметила, что кишечные инфекции могут встретиться у каждого в любое время года, но чаще всего летом в связи с жаркой погодой.

Наиболее опасными кишечными инфекциями являются сальмонеллез, дизентерия и пищевая токсикоинфекция. Если не лечить кишечные инфекции, то это грозит человеку обезвоживанием организма.

Первые симптомы кишечной инфекции могут проявиться по-разному: в виде головокружения, тошноты, рвоты, боли в животе периодического характера, диареи, температуры, озноба.

«Кишечные инфекции попадают в организм через грязные руки, воду из открытых источников и еду, которая неправильно хранилась, через не мытые овощи и фрукты. Поэтому необходимо чаще мыть руки с мылом, пить кипяченную воду и есть только свежеприготовленную пищу», - отметила она.