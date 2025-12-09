Как IT-технологии в колледжах Алматы меняют рынок труда

Эпоха цифровизации влияет на образовательный процесс. Меняются учебные программы и методы преподавания. Под влиянием новых технологий отдельные компетенции становятся ключевыми для выпускников.

— Какова роль новых технологий в современном образовании? Как внедрение IT повлияло на образовательный процесс в колледжах Алматы?

— Безусловно, роль новых технологий велика. Цифровые инструменты, онлайн-платформы и искусственный интеллект постоянно обновляют содержание образования и формируют новые форматы обучения. Если раньше преобладали теоретические материалы, то сейчас на первый план вышли практические навыки и цифровые компетенции.

Прежде всего, обновилось содержание программы. Новые цифровые компетенции — медиаграмотность, программирование, информационная безопасность, анализ данных — были включены в учебные планы. Кроме этого, изменился формат преподавания: вместо традиционных методов стали широко применяться интерактивные подходы. Видеоуроки, виртуальные лаборатории дополнили традиционные методы обучения и повысили интерес студентов. Сегодня рынок труда требует специалистов, способных освоить технологии.

Фото: колледж МИТУ

— Какие изменения наблюдаются в методах обучения?

— Они стали более разнообразными. Сейчас преподаватели часто используют проектное обучение, интерактивные, практические и групповые цифровые работы. Широко внедряются индивидуальные траектории обучения, адаптированные к личным способностям студента. Сегодня преподаватели часто используют видеоматериалы, анимации, интерактивные задания, виртуальные лаборатории. Эти методы повышают интерес учащихся к предмету и позволяют глубже понимать информацию. Это — одно из самых больших преимуществ технологий. Кроме того, широкое распространение получил гибридный формат обучения (офлайн + онлайн), сделав учебный процесс более гибким и доступным.

— Что ждет образовательную программу в будущем?

— На мой взгляд, будут широко распространяться адаптивные системы обучения на основе ИИ. Образовательная программа будет все больше ориентироваться на цифровизацию, использование искусственного интеллекта, расширение виртуальных лабораторий и формирование индивидуальных траекторий обучения. Эти изменения откроют путь к воспитанию нового поколения специалистов и повышению их конкурентоспособности. Большая часть учебников перейдет в цифровой формат. Такие функции, как проверка домашних заданий, составление учебных планов, прогнозирование способностей студентов, могут быть автоматизированы. Коротко говоря, будущая образовательная программа будет технологичной, гибкой, персонализированной и тесно связанной с жизнью. Но как бы ни развивались технологии, роль преподавателя не исчезнет. Ведь образование — это не только передача информации, но и воспитание человека.

Фото: колледж МИТУ

— Как Вы считаете, какова основная цель внедрения новых технологий?

— Колледжи сегодня ведут подготовку квалифицированных специалистов, способных быстро адаптироваться к изменениям на рынке труда, обладающих цифровой грамотностью и способных реализовывать высокотехнологичные проекты. В нашем колледже мы активно развиваем такие сферы, как телекоммуникации, IT, производственные технологии.

Поэтому содержание образования должно быть не только теоретическим, но, главное, практическим и инновационным. Благодаря внедрению новых технологий в МИТУ мы повышаем профессиональные компетенции студентов, приводим учебный процесс в соответствие с современными стандартами. А также адаптируем обучающихся к реальному производству и формируем навыки, напрямую отвечающие требованиям работодателей.

— Расскажите, как это происходит на практике?

— В ближайшие 6 месяцев мы планируем провести несколько крупномасштабных мероприятий. В частности, на городском и республиканском уровне пройдут хакатоны, форумы работодателей, мастер-классы по производственной практике, встречи со специалистами из производства. Главная ценность этих мероприятий — овладение студентами конкретных навыков.

Молодежь учится работать с современной техникой, создает проекты в сфере IT, телекоммуникаций, робототехники, со студенческих лет они формируют навыки, необходимые на рынке труда, устанавливают прямые связи с компаниями, набираются опыта на хакатонах и семинарах, формируют собственное портфолио. И, как результат, многие студенты после мероприятий получают предложения о практике или работе.

Фото: колледж МИТУ

Кроме этого, мы налаживаем партнерские отношения с зарубежными учебными заведениями, образовательными организациями и различными международными центрами. В частности, ведется работа по установлению прочных связей с тремя колледжами из Кыргызстана и двумя — из Узбекистана. Планируем установить тесные взаимоотношения с другими странами ближнего зарубежья, а также с Турцией и Китаем. Таким образом, будем повышать конкурентоспособность студентов на международном уровне.

В рамках партнерских связей рассматриваются развитие таких направлений, как обмен образовательным опытом, совершенствование учебных программ, участие в международных проектах, развитие профессиональных и языковых навыков студентов.

К тому же в колледжах Алматы реализуется программа академической мобильности с казахстанскими и зарубежными учебными заведениями-партнерами. Цель программы — повышение профессиональных навыков студентов, расширение их кругозора, знакомство с передовым опытом и подготовка конкурентоспособных специалистов. В рамках программы обучающиеся и педагоги имеют возможность проходить обучение в других учебных заведениях, обмениваться опытом, участвовать в краткосрочных курсах, семинарах и производственной практике.

Фото: колледж МИТУ

— Как преподаватели адаптируются к новым технологическим изменениям?

— Преподаватели — главная движущая сила колледжа. Поэтому мы уделяем особое внимание профессиональному развитию педагогов. Наши преподаватели ежегодно проходят курсы по цифровой педагогике, EdTech, стандартам WorldSkills. Организуются внутренние тренинги по работе с новыми IT-инструментами.

Эта работа напрямую влияет на адаптацию преподавателей к инновациям и повышение качества занятий.

Ежегодно мы проводим курсы повышения квалификации для педагогов по современным методикам обучения, цифровой грамотности, инклюзивному образованию, STEM-технологиям, дуальному обучению и предметному мастерству.

Кроме того, для обучающихся предусмотрены дополнительные учебные курсы, тренинги по развитию профессиональных навыков, занятия по производственному мастерству и дополнительные образовательные программы по различным направлениям. Эти курсы способствуют повышению качества учебного процесса, профессиональному развитию педагогов и студентов, а также их конкурентоспособности на рынке труда.