70 процентов посетителей библиотек в Казахстане — молодежь

Спикер считает, что сегодня библиотеки не теряют своей популярности у казахстанцев.

— Допустим, если в Национальной академической библиотеке 900 мест, то редко бывает, чтобы они пустовали. Наоборот, люди приходят, жалуются, что мест не хватает, ждут своей очереди. Поэтому в библиотеку ходит молодежь, — подчеркнула Кумис Сеитова.

По данным Национальной академической библиотеки, в 2025 году около 70% посетителей составляла молодежь в возрасте от 17 до 25 лет. Остальные — представители других возрастных категорий. Если же брать статистику по Казахстану в целом, то молодежь составляет 51% посетителей.

— Возможно, это связано с тем, что в Астане сосредоточены высшие и средние специальные учебные заведения. Со всеми ними у нас заключены меморандумы. Возможно, молодые люди приходят в библиотеку в основном для учебы. Но наша задача как библиотеки — создать условия для того, чтобы дети и взрослые приходили, читали книги. И к нам действительно ходят, — добавила эксперт.

Соцсети как инструмент для привлечения читателей

По ее словам, глубокое осмысление текста человек может получить только через книгу, а не посредством коротких информационных сообщений.

— Я знаю примеры, когда в некоторых странах стали использовать принцип «одна страница — одна книга», чтобы привлечь молодежь. То есть создаются книги, состоящие всего из одной страницы, с короткой информацией. Они уже начали применять такие подходы, чтобы не потерять своего читателя. Мы тоже создаем для этого условия. Все библиотеки Казахстана сегодня не противостоят и не конкурируют с соцсетями, а используют их как инструмент для привлечения читателей в библиотеки, — отметила Кумис Сеитова.

Сегодня интерес к чтению изменился. По мнению специалиста, дело не в том, что он пропал, а в том, что произошла подмена понятий. Люди, особенно молодежь и дети, нередко думают, что поверхностный контент, который они получают, равнозначен прочтению книги.

— Но когда человеку с детства прививают любовь к чтению, когда родители читают детям, когда дети с ранних лет ходят в библиотеки, тогда они начинают понимать, что такое настоящее чтение. Они учатся глубже осмысливать прочитанное. И человек, который начал читать и по-настоящему полюбил книгу, мне кажется, уже не сможет представить свою жизнь без этого, — уверена эксперт.

По ее словам, социальные сети прежде всего необходимо использовать для размещения информации о предстоящих мероприятиях, афиш и другого контента, чтобы привлекать посетителей в библиотеки.

— Во всех библиотеках страны созданы многочисленные образовательные программы и читательские клубы. Например, «Ана мен бала», «Әкемен бірге оқимыз», «Әжемнің ертегілері». Это клубы, где взрослые занимаются с детьми, прививают им любовь к чтению, учат не только читать, но и пересказывать прочитанное. Допустим, мне нравится метод работы одного из таких клубов, когда выбирают одну книгу. Затем все участники клуба — и взрослые, и дети — читают ее, а после собираются вместе, чтобы обсудить произведение и высказать свое мнение, — приводит пример эксперт.

Правовая основа

Кумис Сеитова добавила, что читающей молодежи в Казахстане сегодня меньше, чем хотелось бы, поэтому принятие Указа Президента «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации » особенно актуально.

— Самое главное, что этот Указ касается не только чтения. Фактически он охватывает все стороны книжной сферы: библиотеки, авторов, книгоиздателей и даже читателей. В документе предусмотрены меры поощрения, в том числе для лучших читателей. Поэтому, я думаю, вся эта работа даст свои результаты уже в ближайшие годы. Сейчас мы активно над этим работаем, — сказала собеседница.

По мнению эксперта, еще одним важным шагом станет разработка нового Закона «О библиотечной и книгоиздательской деятельности».

— Это очень важно, потому что позволит учесть все нюансы, которые сегодня не отражены в Законе «О культуре». Действующий закон охватывает все сферы культуры, и предусмотреть в одном документе все детали, необходимые для регулирования библиотечной деятельности, невозможно. В этом смысле новый закон, конечно, даст новый импульс развитию библиотечной сферы, — заключила Кумис Сеитова.

Как сегодня читают в Казахстане, и с какими вызовами сталкивается книжная отрасль, — читать подробно в материале.