Как исполняется задача по росту благосостояния граждан - Счетный комитет
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Счетного комитета РК Наталья Годунова дала оценку работе Правительства по исполнению республиканского бюджета в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Улучшены позиции по макроэкономической стабильности Казахстана в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума до 60 места. Тенденция снижения нефтяной зависимости не достигнута. На протяжении 10 лет доля обрабатывающего сектора не превышает 11%. В структуре экспорта минеральные продукты превысили 70%. Как исполняется задача по росту благосостояния граждан? Реальные доходы населения возросли на 5,5%. Однако, в расходах населения увеличилась доля продовольственных товаров - до 50%. В развитых странах этот показатель составляет порядка 10%», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.
По ее словам, в России и Беларуси эти цифры не превышают трети расходов граждан.
«Улучшение уровня жизни обеспечивается преимущественно за счет кредитования. В 2019 году рост потребительских кредитов опережал рост номинальных доходов населения почти на 15%. Несмотря на значительную поддержку со стороны государства, за последние 5 лет отмечается снижение роли банковского сектора в экономике страны. Его активы к ВВП снизились до 40%. Тогда как еще в 2015 году составляли свыше 60%. Ссудный портфель банков страны к ВВП сокращен почти вдвое. Продолжают расти проблемные займы», - перечислила спикер.
«Государственный долг, как и долг Правительства, находится в безопасных пределах. Но статья расходов на их обслуживание и погашение растет. По правительственному долгу такие затраты достигли почти 1,4 трлн. тенге. Однако нам удалось добиться того, чтобы была налажена работа по отслеживанию займов у международных финансовых организаций, по проектам ГЧП, квазигосударственного сектора и местных исполнительных органов», - добавила глава Счетного комитета.
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