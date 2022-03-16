Как исполняется поручение Главы государства по улучшению атмосферного воздуха в городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в каждом Послании народу Казахстана уделяет особое внимание вопросам экологии. Так, в первом Послании 2019 года Правительство выразило поддержку кампании «Бірге – Таза Қазақстан», отметив, что необходимо активизировать работу по улучшению экологии, расширению использования возобновляемых источников энергии, популяризации среди населения вопросов сохранения окружающей среды. Во втором Послании было отмечено, что чистота воздуха особенно важна, и было поручено перевести наиболее загрязненные города на газ или альтернативные источники энергии в среднесрочном периоде. В Послании прошлого года также поручено правительству приступить к практической реализации мероприятий по улучшению экологической ситуации. Что же на сегодня сделано в этом направлении и какие меры планируется предпринять по улучшению атмосферного воздуха в самых загрязненных городах нашей страны, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК регулярно озвучивают информацию по городам, с самым высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Этот вопрос является одним из актуальных на сегодня в экологическом плане.

«Сегодня многих волнует вопрос атмосферного воздуха. Для решения этих проблем Министерством предпринимается ряд системных мероприятий. Во-первых, для улучшения экологической ситуации в стране реализованы дорожные карты по комплексному решению экологических проблем в регионах. Во-вторых, реализуются мероприятия национального проекта «Жасыл Қазақстан» по обеспечению качества атмосферного воздуха. В-третьих, ведется экологическое регулирование и контроль деятельности промышленных предприятий. Разрабатываются справочники и внедряются самые передовые доступные технологии на производственных объектах. Разработана дорожная карта по сокращению выбросов парниковых газов. Ведется ликвидация исторических загрязнений. Разработана карта очагов экологической напряженности. Будет осуществлено совершенствование экологического законодательства», - отмечает председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов.

По его словам, на сегодня в Темиртау, Нур-Султане, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорске, Караганде, Балхаше, Жезказгане, Шымкенте произошло высокое загрязнение атмосферного воздуха.

В Минэкологии назвали основные причины такого положения дел: в Алматы и Нур-Султане – это тепловые источники, автотранспорт и частный сектор, в городах Усть-Каменогорске и Темиртау - промышленность, в городах Актобе и Атырау – устаревшие канализационные очистные сооружения.

«В целях улучшения экологических проблем, в том числе качества атмосферного воздуха, Министерством совместно с акиматами утверждены дорожные карты по комплексному решению экологических проблем. Всего в 2021 году реализовано 36 мероприятий», - сообщил Зулфухар Жолдасов.

Нур-Султан

Для решения проблемы улучшения состояния атмосферного воздуха в столице планируется 100% газификация города до 2024 года.

В настоящее время из 30 тысяч частных домов имеют доступ к газу 14 тыс домов, подключены порядка 4 тыс домов или 20 %. Утвержден комплексный план по газификации,

«Я думаю, что существенная проблема перевода на газ жилого частного сектора будет решена», - заверил Зулфухар Жолдасов.

Также он сообщил, что переведены водогрейные котлы ТЭЦ- 1,2 на газ, что позволит сократить объемы выбросов на 20 тыс тонн или 25 %.

По данным ведомства, эмиссии по городу составляют 175 тыс тонн в год.

Алматы

По городу Алматы в настоящее время принято решение о модернизации ТЭЦ-2.

«До начала 2026 года будет полная модернизация, что позволит нам снизить до 83% выбросов», - заверил Зулфухар Жолдасов.

По данным ведомства, индекс загрязнения атмосферного воздуха города на сегодня составляет 7 (высокое загрязнение).

На долю теплоисточников приходится 42% эмиссий (ТЭЦ 2 – 37,8 тыс тонн., или 34%, ТЭЦ 3- 11,7 тыс тонн, или 8%), на автотранспорт – 52% (74 тыс тонн), на частный сектор – 14% (20 тыс тонн).

В декабре прошлого года получено положительное заключение гос экспертизы на ТЭО по модернизации Алматинской ТЭЦ-2 с переводом на газ, завершение строительства планируется к концу 2025 года.

Модернизация ТЭЦ позволит сократить выбросы с 37 тысяч тонн до 6 тысяч, или на 83%. До конца 2025 года.

Большое влияние на состояние города оказывает и 3 приграничных района Алматинской области (Карасайский, Илийский, Талгарский). В указанных районах не газифицировано 32 тысячи домов. Полная газификация планируется до конца 2023 года.

Введен запрет на закуп дизельного общественного транспорта. Акиматом города Алматы приобретены 335 электро- и газовых автобусов.

- Планируется расширение веток городского общественного транспорта и создания перехватывающих парковочных зон на въезде в город. Цель - парковка личного автотранспорта для иногородних граждан для пересадки на городской общественный транспорт.

- Определён контроль за качеством топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5. Для этого был принят Закон РК «О техническом регулировании».

- На въезде и выезде из города установлены 21 постов системы «Сергек», а также установлено 19 экопостов.

- Утвержден План по увеличению зеленого фонда города. В с 2020 года уже высажено более 600 тыс деревьев, в этом году данную цифру доведут до 1 млн.

- Проводится экспериментальная работа по компьютерному моделированию исследований ветрового режима, прорабатываются предложения по внесению изменений в Генеральный план застройки с учетом ветрового режима.

Темиртау

Индекс загрязнения атмосферного воздуха города составляет высокий - 8. Основным загрязнителем является предприятие АО «АрселорМиттал Темиртау». На его долю приходится 87 % выбросов по городу.

В 2022 году АО «АрселорМиттал Темиртау» снижены лимиты на эмиссии на 115 тыс тонн (31,6%) (в 2021 году разрешенный объем 249 тыс тонн).

Кроме того, как отмечают в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК с учетом взятых обязательств в рамках меморандума в настоящее время предприятием разработана стратегия развития, которая предусматривает модернизацию производства, а также установку новых очистных сооружений.

По этой причине Министерством выдано разрешение на эмиссии только на 2022 год, а уже при выдаче нового разрешения будет учитываться реализация вышеуказанной стратегии.

Усть-Каменогорск

Индекс загрязнения атмосферного воздуха составляет высокий 7.

По данным Минэкологии, из них на долю предприятий приходится 33,2% (54,5 тыс тонн), на автотранспорт – 54,7% (90 тыс тонн), на котельные субъектов малого предпринимательства -3,4% (5,6 тыс тонн), на частный сектор - 8,5% (14,100 тыс тонн) выбросов.

Наибольшую долю в эти выбросы дают 3 предприятия: УК МК ТОО «Казцинк» – 49 % (факт 26196 т), УК ТЭЦ – 27 % (факт 16051 т), вклад остальных предприятий города составляет 19 %.

Их фактические выбросы в 2020 году составили 54,5 тыс тонн.

Дорожной картой комплексного решения экологических проблем области предусмотрено 35 мероприятий, реализация которых позволит сократить эмиссии на 20-30%.

По ТОО «Казцинк» ожидается снижение выброса в атмосферу на 20% до 2025 года. Запланирована модернизация серно-кислотного производства, что позволит снизить выбросы на 1.5 тыс тонн.

Также будут приведены в соответствие действующие полигоны ТБО.

При этом - на субъекты малого и среднего предпринимательства приходится 89 котельных на твердом топливе (уголь) - автономные источники отопления (общепит, СТО, магазины и т.д.). Общая масса выбросов от данных котельных составляет 5 690 тонн в год.

Актобе

Индекс загрязнения атмосферного воздуха составляет высокий (7).

По данным Министерства экологии, на долю промышленных предприятий приходится 26,4 тыс тонн выбросов (на ТНК Казхром АЗФ приходится 55,4%), на автотранспорт - 35,7 тыс тонн.

Основным источником загрязнения сероводородом являются канализационные сооружения города.

Для решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха утверждена Дорожная карта, куда вошло 33 мероприятия. Реализация мероприятий позволит сократить эмиссии на 20-30%.

По ТНК Казхром проводится модернизация электрофильтров 1 и 2, что позволит снизить выбросы загрязняющих веществ на 30%.

(На заводе ферросплавов начата реализация проекта по модернизации и реконструкции цехов. В результате к концу 2022 выбросы снизятся на 30%).

- Также разрабатывается проект по модернизации и реконструкции КОС. Уже сегодня по заказу города Актобе, в канализационно-очистных сооружениях применяется специальный катализатор подавляющий и исключающий выбросы сероводорода.

Атырау

Индекс загрязнения атмосферного воздуха остаётся высоким 7.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха являются промышленные объекты.

По данным Минэкологии, в городе расположено 147 природопользователей, 6 из которых являются крупными предприятиями.

Из них на долю ТОО «Тенгизшевройл» приходится 50% от общего объема выбросов, NCOC и АО «Интергаз Центральная Азия» - 14%, Атырауского нефтеперерабатывающего завода приходится 7% (Общий объем выбросов составил 155 тыс тонн).

В течении года регулярно фиксируются случаи высокого загрязнения воздуха сероводородом, источником которого являются поля испарения «Тухлая балка».

Для улучшения экологической ситуации города утверждена Дорожная карта, куда вошло 40 мероприятий.

Проведена установка обезвоживания нефтешламов на АНПЗ.

Завершена реконструкция КОС на левом берегу города Атырау. В 2023 году будет завершена реконструкция старой КОС, а в 2024 году завершится очистка пруда-испарителя «Квадрат».

АНПЗ с августа 2021 года начата реализация проекта «Тазалык» с рекультивацией пруда испарения «Тухлая балка». Выделено 300 млн тенге.

Компанией Норт Каспиан Оперейтинг до 2022 года будет завершено строительство новых очистных сооружений, которые позволят сократить потребление воды с водовода «Астрахань-Мангышлак» до 70% и увеличат повторное водопользование.

Ожидаемые результаты

Как заверяют в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, реализация Дорожных карт к 2025 году позволит снизить индекс загрязнения атмосферы в 10-и городах с высокого на средний, что поспособствует улучшению состояния атмосферного воздуха.



