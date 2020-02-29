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Как используются вырубленные деревья в алматинском Бутаковском ущелье
29 Февраля 2020 00:29
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как используются вырубленные деревья в Бутаковском ущелье, рассказали в Иле-Алатауском Национальном природном парке, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сообщаем, что вырубленный лес в Бутаковском ущелье используется исключительно во благо Национального парка. Стволы Европейской ели используются в изготовлении и установлении элементов благоустройства, таких как: беседки, столы, скамейки, информационные щиты, аншлаги, указатели, туалеты и т.д», - сообщили в пресс-службе Нацпарка.
В Нацпарке также добавили, что весной 2021 года будут проводиться мероприятия по восстановлению леса в Бутаковском ущелье.
Ранее сообщалось, что на площади более 8 га планируется вырубка деревьев в Бутаковском ущелье в Алматы.
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