НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как использовать пенсионные накопления на покупку земельного участка и строительство дома, рассказала председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас проведем реинжиниринг этой бизнес-операции. Мы видим по документам, что в основном подали те, у кого уже был земельный участок. То есть, у них есть уже госакт на землю либо договор купли-продажи этого земельного участка. Плюс у них было архитектурно-планировочное задание. То есть, какой-то подготовительный этап работы они прошли. Сейчас мы с нашими бизнес-технологами и IT-специалистами создали небольшую проектную группу. Будем делить этот процесс на две подцели два подэтапа. На первом этапе человек купит земельный участок и закрепит договор купли-продажи, а потом начнет остальные действия, связанные непосредственно со строительством этого дома», - пояснила глава Отбасы банка.

Но в этой цели, по ее словам, самые долгий путь по подтверждению целевого использования.

«На само завершение строительства и на то, чтобы прикрепить акт ввода в эксплуатацию, будет даваться примерно 24 месяца. Я думаю, что по этой цели будет много желающих, и мы сейчас ее доведем до совершенства», - добавила Ляззат Ибрагимова.