Как искуственный интеллект изменил горнодобывающую отрасль Казахстана

По словам управляющего директора Advantix и председателя MINEX Forum Артура Полякова, цифровизация в настоящее время кардинально меняет подход к добыче и контролю процессов на предприятиях. В беседе с корреспондентом Kazinform он рассказал, что ключевые изменения связаны с тем, как сегодня обрабатываются данные с оборудования.

— Сегодня на одном карьерном самосвале может стоять от 300 до 1000 датчиков. Раньше всю эту информацию инженер собирал в конце смены и обрабатывал вручную. Сейчас данные поступают в реальном времени, и искусственный интеллект способен обрабатывать их без участия человека, — пояснил Артур Поляков.

Главный эффект, по его словам, заключается в переходе от реакции на проблему к ее прогнозированию.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

— Фактически мы переходим к модели, когда можно заранее понимать, что и когда выйдет из строя — будь то лампочка, конвейер или целое оборудование. Это дает возможность планировать ремонт до аварии и значительно снижать издержки, — отметил Артур Поляков.

Подобные технологии, по словам эксперта, позволяют выстраивать более устойчивую и управляемую систему производства, где решения принимаются на основе постоянного потока данных в реальном времени.

Отдельное направление развития — расширение аналитических возможностей систем. Современные решения начинают учитывать не только технические параметры, но и внешние факторы, включая рыночную конъюнктуру и макроэкономические риски.

По оценке Артура Полякова, это формирует новый уровень управления отраслью, где искусственный интеллект становится не просто инструментом анализа, а элементом стратегического планирования производства.

