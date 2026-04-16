    12:51, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Как искуственный интеллект изменил горнодобывающую отрасль Казахстана

    Искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов изменения горнодобывающей отрасли Казахстана. Технологии переходят от вспомогательных решений к системам, которые фактически берут на себя часть функций управления производством, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform/Freepik

    По словам управляющего директора Advantix и председателя MINEX Forum Артура Полякова, цифровизация в настоящее время кардинально меняет подход к добыче и контролю процессов на предприятиях. В беседе с корреспондентом Kazinform он рассказал, что ключевые изменения связаны с тем, как сегодня обрабатываются данные с оборудования.

    — Сегодня на одном карьерном самосвале может стоять от 300 до 1000 датчиков. Раньше всю эту информацию инженер собирал в конце смены и обрабатывал вручную. Сейчас данные поступают в реальном времени, и искусственный интеллект способен обрабатывать их без участия человека, — пояснил Артур Поляков.

    Главный эффект, по его словам, заключается в переходе от реакции на проблему к ее прогнозированию.

    Артур Поляков
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    — Фактически мы переходим к модели, когда можно заранее понимать, что и когда выйдет из строя — будь то лампочка, конвейер или целое оборудование. Это дает возможность планировать ремонт до аварии и значительно снижать издержки, — отметил Артур Поляков.

    Подобные технологии, по словам эксперта, позволяют выстраивать более устойчивую и управляемую систему производства, где решения принимаются на основе постоянного потока данных в реальном времени.

    Отдельное направление развития — расширение аналитических возможностей систем. Современные решения начинают учитывать не только технические параметры, но и внешние факторы, включая рыночную конъюнктуру и макроэкономические риски.

    По оценке Артура Полякова, это формирует новый уровень управления отраслью, где искусственный интеллект становится не просто инструментом анализа, а элементом стратегического планирования производства.

    Ранее эксперт заявил, что переработка металлов является основой экономического роста Казахстана.

    Добыча Казахстан Промышленность Искусственный интеллект ИИ
    Адиль Нуртазин
