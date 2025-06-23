Как ирано-израильский конфликт может отразиться на Казахстане

— Пока рано делать прогнозы, мы ждем, как ситуация будет развиваться, все-таки надеемся, что мирное соглашение будет достигнуто. То, что касается того, что мы потеряем — мы прежде всего поставляем продукты питания в Иран, не думаю, что эти события как-то на это повлияют. Население надо кормить в любом случае. Страна большая, — отметил Жумангарин на брифинге в Сенате.

В то же время он подчеркнул, что Казахстан беспокоит вопрос логистики.

— Единственная железная дорога, которая ведет на юг, проходит через Иран. Других железных дорог нет. И нам, конечно, хотелось бы, чтобы никаким образом не повлияло. Мы не так много возим пока, поскольку иранские железные дороги не в лучшем состоянии находятся. Есть проблемы с переходами станций. Но планы у нас в принципе были большие в этом аспекте. Поэтому будем наблюдать за ситуацией, — добавил вице-премьер.

Ранее Серик Жумангарин в кулуарах Сената ответил на вопросы журналистов об альтернативных маршрутах для товаров на фоне нестабильной ситуации в Иране.