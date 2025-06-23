Будет ли Казахстан менять логистику поставок из-за ситуации в Иране — ответ Миннацэкономики

— У нас есть запасной вариант, мы можем уходить через Грузию, мы можем уходить через китайские порты. Это немножко усложняет логистику. Но если совсем это будет какие-то долгосрочные последствия иметь для нас, будем продумывать варианты, будем помогать бизнесменам. Пока рано об этом говорить, — ответил Серик Жумангарин.