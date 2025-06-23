РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:32, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Будет ли Казахстан менять логистику поставок из-за ситуации в Иране — ответ Миннацэкономики

    Заместитель Премьер-министра — министр нацэкономики Серик Жумангарин в кулуарах Сената ответил на вопросы журналистов об альтернативных маршрутах для товаров на фоне нестабильной ситуации в Иране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Будет ли Казахстан менять логистику поставок из-за ситуации в Иране — ответ Миннацэкономики
    Фото: кадр из видео

    — У нас есть запасной вариант, мы можем уходить через Грузию, мы можем уходить через китайские порты. Это немножко усложняет логистику. Но если совсем это будет какие-то долгосрочные последствия иметь для нас, будем продумывать варианты, будем помогать бизнесменам. Пока рано об этом говорить, — ответил Серик Жумангарин.

    Отвечая на вопрос, приведут ли такие изменения к росту цен на товары, министр пояснил:

    — Не думаю, у нас товары биржевые. Стоимость на них не мы определяем. На них определяет внешний рынок. Поэтому мы продаем по назначенным ценам.

    Теги:
    Сенат Серик Жумангарин Миннацэкономики Торговля Транспорт Иран
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают