Будет ли Казахстан менять логистику поставок из-за ситуации в Иране — ответ Миннацэкономики
Заместитель Премьер-министра — министр нацэкономики Серик Жумангарин в кулуарах Сената ответил на вопросы журналистов об альтернативных маршрутах для товаров на фоне нестабильной ситуации в Иране, передает корреспондент агентства Kazinform.
— У нас есть запасной вариант, мы можем уходить через Грузию, мы можем уходить через китайские порты. Это немножко усложняет логистику. Но если совсем это будет какие-то долгосрочные последствия иметь для нас, будем продумывать варианты, будем помогать бизнесменам. Пока рано об этом говорить, — ответил Серик Жумангарин.
Отвечая на вопрос, приведут ли такие изменения к росту цен на товары, министр пояснил:
— Не думаю, у нас товары биржевые. Стоимость на них не мы определяем. На них определяет внешний рынок. Поэтому мы продаем по назначенным ценам.