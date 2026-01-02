Как иностранные преподаватели проходят адаптацию в промышленном городе Казахстана

Иностранные преподаватели, работающие в Рудненском индустриальном университете, делятся опытом адаптации к жизни и работе здесь.

Климат тут непростой

Преподаватель Высшей школы энергетики и информационных систем, PhD Амир Салах Хасан Абдель Менаем приехал в Рудный из Египта. Он отметил, что его визит в Казахстан стал первым.

— Я рад получить опыт жизни в Казахстане и глубже познакомиться с системой образования в Рудненском индустриальном университете, поскольку моя специализация — возобновляемая энергетика и системы электрической энергии, — рассказал он.

По словам преподавателя, именно профиль университета стал одной из ключевых причин его приезда.

— Мне интересно получить опыт в сфере промышленных энергетических систем и понять, как в Казахстане развивается возобновляемая энергетика, — пояснил он.

Фото: пресс-служба РИУ

Говоря об адаптации, спикер признался, что погодные условия стали серьёзным вызовом, однако со временем удалось привыкнуть.

Погода здесь непростая, но спустя две недели я адаптировался не только к климату, но и к еде.

— Мне очень понравились местные блюда и кухня — плов, люля-кебаб, это действительно вкусно, — поделился Амир Салах Хасан Абдель Менаем.

Отдельно он остановился на своём профессиональном опыте.

— Я занимаюсь проектированием солнечных и ветровых энергетических систем и стараюсь разрабатывать решения с низкой стоимостью и высокой надёжностью. Для индустриального университета крайне важно развивать именно такие направления, — отметил преподаватель, добавив, что готов делиться своими знаниями и практиками со студентами и коллегами.

Сравнивая образовательные системы, он подчеркнул, что в Египте широко распространены программы на английском языке.

— Мой совет — развивать больше англоязычных программ. Также есть моменты, которые можно улучшить в учебном процессе, например, оснащение аудиторий. Студентам важно хорошо видеть материал, который преподаватель пишет на доске, — сказал он.

При этом преподаватель высоко оценил мотивацию казахстанских студентов.

— Студенты здесь хорошие, заинтересованные и стремятся учиться. Основная сложность для них — английский язык, поэтому я стараюсь объяснять материал простыми предложениями, — отметил он, добавив, что был приятно удивлён уровнем подготовки студентов.

По его словам, в ходе общения учащиеся активно интересуются Египтом, его культурой и историей, в том числе тем, как были построены пирамиды.

В целом впечатления от Рудного у преподавателя положительные.

— Я думаю, что в другое время года город был бы очень комфортным для жизни. Мне было бы интересно вернуться сюда снова, — отметил он.

В завершение преподаватель дал совет студентам, отметив что молодежь должна постоянно практиковать английский язык — на занятиях, воркшопах, в общении.

По его словам, стоит активнее искать международные гранты и участвовать в них. Это важно не только для студентов, но и для роста университета в мировых рейтингах

Также он добавил, что рассматривает возможность продолжения работы в Рудненском индустриальном университете и развития совместных проектов в сфере возобновляемой энергетики.

В планах — выучить казахский язык

Эколог, преподаватель наук об окружающей среде, PhD Хоссамельдин Ахмед Авад Мохамед признается, что Казахстан для него — новая и пока еще малоизученная территория.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

— Это мой первый визит в Казахстан. Я приехал в Рудный как эколог, чтобы увидеть местную природу, фауну и флору — они заметно отличаются от тех, к которым я привык, — рассказывает он.

Пока адаптация проходит постепенно: специалист находится в Рудном менее недели.

— Переход от жизни в Египте к жизни в Казахстане дается не сразу. Впечатление от школы очень хорошее, но основной вызов — языковой барьер. Часто приходится переводить с английского на казахский или русский, — отмечает Хоссамельдин Ахмед Авад Мохамед, добавляя, что со временем планирует выучить местные языки.

Сравнивая системы образования двух стран, он подчёркивает, что в Египте обучение чаще ведётся на английском языке, поэтому языковых трудностей почти не возникает.

— Здесь же именно язык становится главным препятствием. При этом студенты в Казахстане действительно мотивированы, им интересно учиться и получать новые знания, — говорит Хоссамельдин Ахмед Авад Мохамед.

Особый профессиональный интерес у эколога вызывает сам Рудный как промышленный город.

— Здесь хорошо заметно влияние выбросов на воздух, почву и воду. Это серьезное поле для исследований. Экологическая нагрузка ощущается, и такие процессы нельзя изучить за короткое время, — поясняет Хоссамельдин Ахмед Авад Мохамед.

Эколог надеется остаться в Казахстане дольше, чтобы глубже погрузиться в экологические исследования региона.

— Экология — это всегда длительный процесс: наблюдение, анализ, изменения. Мне хотелось бы внести свой вклад в изучение окружающей среды Рудного и Костаная, — подчеркивает Хоссамельдин Ахмед Авад Мохамед.

Казахстан и Пакистан — схожи по культуре

Преподаватель Высшей школы экономики и строительства, PhD Фахим Ур Рехман рассказал, что холодный климат Казахстана не стал для него серьезным испытанием.

— Температуры минус 20–25 градусов для меня не в новинку. Я учился и работал в Уральском федеральном университете в России, где зимой бывает минус 35–40 градусов, а степень PhD получил в Цзилиньском университете на севере Китая — там климат не мягче, — отметил он.

Поэтому, здесь в Рудном и в университете он чувствует себя комфортно и достаточно быстро адаптировался к местным условиям. Хотя с Казахстаном, преподаватель познакомился впервые.

— Я нахожусь здесь около месяца, университет пригласил меня прочитать лекции и поделиться исследовательским и преподавательским опытом со студентами. За это время у меня сложилось очень хорошее впечатление от Рудненского индустриального университета — здесь дружелюбные коллеги и внимательное отношение, — сказал он.

Сравнивая образовательные системы разных стран, преподаватель отметил, что студенты в Казахстане обладают высоким академическим потенциалом.

— Когда я только начал преподавать, не все сразу всё понимали, но при этом студенты здесь сильные. Если относиться к ним с уважением, они отвечают тем же, создают комфортную атмосферу и мотивируют преподавателя. В Казахстане я почувствовал больше уважения, чем где-либо, — поделился он.

Отдельно спикер остановился на языковом вопросе. По его мнению, английский язык важен, но не должен становиться главным барьером.

— Я всегда говорю студентам: если вы понимаете английский на уровне чтения, разговорная практика придёт за пять–шесть месяцев. Гораздо важнее — развивать профессиональные навыки в экономике, инженерии, технологиях, — подчеркнул Фахим Ур Рехман.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

Преподаватель также отметил схожесть Казахстана и Пакистана по культуре и традициям и выразил интерес к развитию академических обменов.

— Всерьез задумываюсь о продолжении работы здесь и совместных исследованиях. Казахстан впечатляет темпами развития инфраструктуры, университетов и взаимодействия науки с промышленностью. Когда университеты и индустрия работают вместе, экономика растет гораздо быстрее, — резюмировал он.

К слову, ректор Рудненского индустриального университета Нурбек Сапарходжаев отметил, что участие зарубежных специалистов расширяет образовательные возможности студентов и способствует развитию академической мобильности.

— Для наших обучающихся это возможность получить международный академический опыт, посещать лекции зарубежных специалистов и знакомиться с современными мировыми трендами. Особое значение это имеет для студентов, владеющих английским языком, которые могут практиковать его в реальной образовательной среде. Поэтому в университете работают приглашенные преподаватели, ведущие занятия на английском языке, что позволяет студентам увидеть, как организован учебный процесс за рубежом, — заявил он.

