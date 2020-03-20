Как инфицированный коронавирусом может заразить окружающих

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как человек, инфицированный коронавирусом, может заразить окружающих, рассказали в акимате Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Передача инфекции происходит при разговоре, чихании и кашле человека, являющегося носителем, в радиусе 1- 1,5 метра. Носитель COVID-2019 может заразить окружающих в семье, на работе, в общественном транспорте, в гостях и других общественных местах только при тесном контакте. Вирус COVID-2019 не сохраняется в окружающей среде и погибает в течение 1 часа», - сообщили в акимате.

Противоэпидемические меры по прерыванию распространения инфекции проводятся следующим образом:

- в отношении источника – изоляция в инфекционном стационаре;

- в отношении контактных - изоляция на дому;

- в отношении путей передач инфекции – соблюдение личной гигиены, масочный режим.

Отмечается, что в зонах очага выход жителей из квартир и подъездов, частных домов допускается только по особой необходимости, в сопровождении сотрудников медицинских служб и полиции.

Все продовольственные магазины и аптеки продолжают функционировать с усилением санитарно-эпидемиологических мер. Кроме того, акиматами районов оказывается помощь социально-уязвимым группам населения. Идет разъяснительная работа среди жителей, находящихся в зонах очага.

Отметим, в Алматы выявлено 10 очагов COVID-19. Их границы сужены до подъезда многоквартирного и частного домов в жилом квартале.

На сегодня в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них 22 - в Алматы, 25 – в Нур-Султане, 2 – в Караганда.