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Как идут ремонтные работы на трех ТЭЦ Павлодара, проверили надзорные органы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
3 Июня 2023, 21:21
Как идут ремонтные работы на трех ТЭЦ Павлодара, проверили надзорные органы Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2 июня 2023 года представители территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Павлодарской области в рамках контроля за подготовкой энергетических предприятий к предстоящему осенне-зимнему периоду посетили все ТЭЦ города Павлодара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Как сообщила пресс-слуэбу Минэнерго, сотрудники департамента ознакомились с текущим состоянием энергетического оборудования, прохождения ремонтной кампании. С руководством энергопредприятия были обсуждены актуальные вопросы прохождения отопительного сезона, аварийных остановов котлов и турбин, риски своевременного, качественного проведения ремонтных работ в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

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«По ТЭЦ-2 АО «Павлодарэнерго»запланировано к ремонту 2 котлоагрегата №1 и №3, 2 турбоагрегата №2 и №3. В ремонте находится 1 котлоагрегат №1 до 01 июля текущего года, фактическое выполнение объемов работ – 68%. Задействовано 28 человек ремонтного персонала. По остальному оборудованию ремонтные работы начнутся в июле. По ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго» запланировано к ремонту 3 котлоагрегата №2, 4 и 6, 2 турбоагрегата №2, 3. Сейчас в ремонте котлоагрегат №4. В связи с дополнительными объемами работ срок завершения перенесен с середины мая до 12 июня текущего года. Фактическое выполнение работ – 85%, численность ремонтного персонала - 37 человек. Также в ремонте турбоагрегат №3 - до 19 июня текущего года, выполнение работ – 57%, задействовано 7 человек», - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Минэнерго, обращено внимание руководства АО «Павлодарэнерго» на ряд проблемных вопросов.

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«Необходимо увеличить количество ремонтного персонала. Не вошло в ремонтную кампанию должный объем замены кубов воздухоподогревателя и водяного экономайзера по котлам ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Так же необходимо ускорить работу по погашению имеющейся задолженности за поставленный уголь. На ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана» запланировано к ремонту 2 котла № 7 и 8 и 1 турбоагрегат №1. В ремонте находятся 2 котла №7 до 10 июля текущего года, выполнение 51%, задействовано 123 человека и котел № 8 до 29 августа текущего года. Выполнен текущий ремонт котла №2. Отмечено отставание от графика ремонтных работ по котлам № 7 и 8», - добавили в ведомстве.

Прохождение ремонтной кампании и подготовка ТЭЦ города Павлодара к предстоящему осенне-зимнему периоду находится на постоянном контроле территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Павлодарской области, заверили в Минэнерго.

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Минэнерго РК   Павлодар   ТЭЦ  
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