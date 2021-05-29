Как идут поиски пропавших туристов в горах Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника Департамент полиции Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов рассказал, как ведутся поиски пропавших в горах молодых людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

По его словам, совместно с сотрудниками ЧС, пограничниками и волонтерами в поисковых работах принимают участие и 60 сотрудников полиции.

«Это в основном ребята из оперативных подразделений и участковые инспектора, которые имеют определенный опыт ориентирования в горной местности. Поиски наши затруднены и погодными условиями. То дождь, то туман, то снег. Все времена года за раз. Только на третьи сутки появилась возможность использовать вертолет. У подножья гор, когда начали поиски все зелено, жарко. Затем мы на лошадях начали идти вверх. Жара сменялась прохладой, а затем вовсе перешла в холод. Лошадей пришлось оставить, а дальше двигаться пешком. Вся зона нацпарка горная. Много ущелий и быстротечных холодных рек. С наступлением ночи пришлось ночевать прямо в горах, чтоб с утра продолжить поиски, так как дорога каждая минута», - поделился Курманбек Сахов.

Напомним, 25 мая стало известно, что семь туристов пропали на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка в Толебийском районе. Они направились в ущелье «Сары-Айгыр» 21 мая.

Сегодня в ходе аэровизуального облета на вертолете «Казавиаспас» в Сайрам-Угамском ущелье найдены трое из семи пропавших, их успешно эвакуировали.

«Сегодня нашли троих. Их забрали вертолетом, а нам предстоит дальше искать четырех ребят. Надеюсь, все закончится благополучно. Дай Аллах, чтоб все молодые ребята нашлись и вернулись в свои семьи!», - сказал К. Сахов.



