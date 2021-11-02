Как идет строительство жилья по «Нұрлы жер» в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Северо-Казахстанской области обсудили реализацию государственной программы жилищно-коммунального хозяйства «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Кайролла Галеев считает, что область набрала неплохой тем по строительству жилья. По его сведениям, за четыре года в регионе построили около одного миллиона квадратных метров. В эту цифру включены все источники финансирования. Что касается программы «Нұрлы жер», то с начала ее реализации по области построили 53 дома на 4 843 квартиры.

«В 2021 году планируем ввести 340 тысяч квадратных метров, или 3,5 тысячи квартир изо всех источников, жилищные условия улучшат свыше 10,5 тысячи жителей региона. Согласно Комплексному плану развития, до конца 2025-го года будет введено 2,3 млн квадратных метров жилья, или 21 тысяча квартир. Ежегодно на жилищное строительство запланировано выделение средств в размере 12 млрд тенге», - сообщил К. Галеев.

Он добавил, что в этом году на реализацию программы «Нұрлы жер» предусмотрено 27 млрд тенге. Эти деньги направят на строительство арендно-коммунального и кредитного жилья, подведение инфраструктуры.

В частности, на строительство арендно-коммунального жилья выделили 5,3 млрд тенге. Строятся 8 арендно-коммунальных домов на 680 квартир. Из них четыре рассчитывают сдать в этом году. Квартиры в них получат социально уязвимые и многодетные семьи.

На строительство кредитного жилья – 13,2 млрд тенге. На эти средства построят 22 дома на 2 387 квартир. 15 домов намерены сдать к концу года. Все жилье реализуют очередникам.

Еще 8,6 млрд тенге потратят на обеспечение инженерными коммуникациями микрорайонов «Солнечный», «Южный», «Береке» и «Жас оркен».

«По итогам реализации программы «Нұрлы жер» в этом году будет построено 145 тысяч квадратных метров жилья, 103,5 км сетей электроснабжения, 115,8 км сетей водоснабжения и 112,9 км автомобильных дорог», - сказал К. Галеев.