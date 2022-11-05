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Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане

5 Ноября 2022, 15:19
Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
5 Ноября 2022, 15:19

Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Готовность коммунального долгостроя – ТЭЦ-3, который строится уже больше 10 лет, составляет 83%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подрядной организацией по строительству ТЭЦ-3 является АО «Центрказэнергомонтаж». В отношении подрядной организации ведется претензионная работа. На сегодняшний день готовность объекта составляет 83%. На объекте работает 255 человек. Работы ведутся по водогрейной котельной, насосной I-го подъема, ОРУ 110 кВ, водоподготовительной установке, электрофильтрам и так далее», - говорится в ответе столичного управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства на официальный запрос МИА «Казинформ».

В акимате объяснили перенос запуска ТЭЦ-3 на отопительный сезон 2023-2024 годов. Причиной явилась геополитическая обстановка в ближних соседних странах: произошел срыв поставки оборудования и материалов из-за изменения логистики поставок и стоимости по отношению к иностранной валюте.

«Также со стороны подрядной организации имеется отставание от утвержденного графика производства работ по всем объектам ТЭЦ-3», - добавили в ведомстве.

По данным управления, общая стоимость проекта составляет 122 млрд тенге, из которых на сегодняшний день освоено 86,1 млрд тенге. В текущем году на реализацию проекта выделено 29,4 млрд тенге, из них освоено 9 млрд тенге. На 2023 год в республиканском бюджете поддержано 7,2 млрд тенге.

Ранее аким Астаны Алтай Кульгинов заявлял, что перед подрядчиком поставлена задача - запустить ТЭЦ-3 в январе 2023 года. Проектная мощность должна составить 420 гигакалорий в час. В январе тепловая электростанция должна выдавать 200-220 гигакалорий, оставшуюся часть – к следующему отопительному сезону.

По словам Алтая Кульгинова, за последние 10 лет население столицы удвоилось – количество жителей возросло с 650 тыс. до 1 млн 300 тыс. человек. К 2030 году, при таких же темпах, население столицы составит свыше 2 млн человек.


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