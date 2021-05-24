Как идет строительство нового дворца школьников, рассказали в столичном акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В акимате Нур-Султана рассказали о ходе строительства нового дворца школьников на левом берегу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведутся конкурсные процедуры по определению проектировщика (на стадии обжалования). Строительно-монтажные работы будут начаты, после определения проектной организации, разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы», - сообщили в акимате в ответ на запрос редакции.

Вместимость - 2500-3000 ученических мест. Расположение: район «Есиль», район пересечения проспекта Туран и ул. Е109.

Ранее акимат предоставил подробную информацию касательно ремонта дорожного полотна на улицах города. Как говорилось в ответе на запрос, акцент будет сделан на старую часть города и жилые массивы. В общей сложности в 2021 году планируется отремонтировать 115 улиц. (гиперссылка)

Также в текущем году планируется сдать в эксплуатацию 12 новых школ.