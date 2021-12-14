+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как идет реконструкции здания аэропорта в Костанае

14 Декабря 2021 22:33
Поделиться:
Как идет реконструкции здания аэропорта в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В текущем году по программе «Дорожная карта занятости» в Костанае начата реализация по реконструкции здания аэровокзала под пассажирский терминал аэропорта в городе Костанае. О ходе реализации проекта рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Булат Сейдахметов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Чемпионов мира по грэпплингу встретили в алматинском аэропорту
Научную реконструкцию восьмого «Золотого человека» представили в Национальном музее РК В столичном аэропорту встретили призеров чемпионата мира по грэпплингу Расширился список казахстанских городов, где в аэропортах принимают цифровой документ

На реконструкцию направлено около миллиарда тенге.

«При реконструкции пройдет перепланировка здания терминала, в рамках которой разделятся залы для пассажиров внутренних и международных авиалиний. Для пассажиров международных авиалиний будет пристроен отдельный коридор, будут заменены инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение, вентиляция), пройдет косметический ремонт. Кроме того, в рамках проекта обновится досмотровое оборудование, система регистрации пассажиров с обработкой багажа и другие», - сообщил Б. Сейдахметов.

В настоящее время, по его словам, по проекту наружных работ подрядной организацией завершены работы по ремонту наружной части здания в частности по утеплению стен, замене фасада на травертин, мягкой кровли, установке витражей, возведению помещения под багажное отделение. Стоимость этих работ 600 млн тенге.

«Данные виды работ были выполнены за счет привлеченных денежных средств. После проведения всех работ общая площадь терминала составит 4880 квадратных метров, а пропускная способность возрастет до 250 пассажиров в час. Проект планируется завершить в феврале следующего года», - подытожил Б. Сейдахметов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Аэропорт  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Чемпионов мира по грэпплингу встретили в алматинском аэропорту
Научную реконструкцию восьмого «Золотого человека» представили в Национальном музее РК
В столичном аэропорту встретили призеров чемпионата мира по грэпплингу
Расширился список казахстанских городов, где в аэропортах принимают цифровой документ
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»
2 На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге
3 Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
4 Первую смерть от штамма «омикрон» подтвердили в Великобритании
5 Нового заместителя акима области назначили в СКО
6 Надбавки медработникам: как приводится расчет выплат, объяснили в Минздраве
Читайте также
Полицейских начали ревакцинировать в Костанайской области
Преступная группа занималась отстрелом домашнего скота в Костанайской области
Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»
На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге
Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
Первую смерть от штамма «омикрон» подтвердили в Великобритании
Нового заместителя акима области назначили в СКО
Надбавки медработникам: как приводится расчет выплат, объяснили в Минздраве
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив