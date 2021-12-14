Как идет реконструкции здания аэропорта в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В текущем году по программе «Дорожная карта занятости» в Костанае начата реализация по реконструкции здания аэровокзала под пассажирский терминал аэропорта в городе Костанае. О ходе реализации проекта рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Булат Сейдахметов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На реконструкцию направлено около миллиарда тенге.

«При реконструкции пройдет перепланировка здания терминала, в рамках которой разделятся залы для пассажиров внутренних и международных авиалиний. Для пассажиров международных авиалиний будет пристроен отдельный коридор, будут заменены инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение, вентиляция), пройдет косметический ремонт. Кроме того, в рамках проекта обновится досмотровое оборудование, система регистрации пассажиров с обработкой багажа и другие», - сообщил Б. Сейдахметов.

В настоящее время, по его словам, по проекту наружных работ подрядной организацией завершены работы по ремонту наружной части здания в частности по утеплению стен, замене фасада на травертин, мягкой кровли, установке витражей, возведению помещения под багажное отделение. Стоимость этих работ 600 млн тенге.

«Данные виды работ были выполнены за счет привлеченных денежных средств. После проведения всех работ общая площадь терминала составит 4880 квадратных метров, а пропускная способность возрастет до 250 пассажиров в час. Проект планируется завершить в феврале следующего года», - подытожил Б. Сейдахметов.