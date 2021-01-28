Как идет реализация долгосрочной программы развития города Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Год назад, в январе 2020 года глава администрации города Байконура и специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» подписали «Долгосрочную программу развития города Байконура на 2020-2035 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время рабочей встречи представители администрации города Байконура, акиматов Кызылординской области и Кармакшинского района подвели итоги годового сотрудничества по реализации программы, предусматривающей создание новых социальных, жилых и производственных объектов, благоприятной среды для привлечения инвестиций, обеспечение надежной работы городских объектов жизнеобеспечения, улучшение благосостояния жителей города.

Глава городской администрации Константин Бусыгин отметил, что, несмотря на действующие в 2020 году ограничения в связи с пандемией коронавируса, все планы по линии администрацией города Байконура в целом выполнены.

«Реализация мероприятий программы велась по 22 дорожным картам, в 2021 году эта работа будет продолжена», - заверила заместитель главы администрации Елена Морозова.

На заседании был рассмотрен острый вопрос организации образовательного процесса на русском языке по стандартам Республики Казахстан. Вопрос передачи здания одного из образовательных учреждений Байконура под юрисдикцию Республики Казахстан решили вынести на предстоящее заседание межправительственной комиссии по комплексу «Байконур».

Стороны также обсудили и подтвердили необходимость создания на Байконуре мусоросортировочного комплекса для полигона твердых бытовых отходов.

Как мы сообщали ранее, Кызылординский акимат построил в космическом городе новые многоэтажные жилые дома, и сегодня в Байконуре рассматривают возможность приватизации жилья.

Начата подготовка к масштабной реконструкции систем водоснабжения и водоотведения Байконура. Масштабное финансирование реконструкции городских канализационных и водопроводных сетей, изношенных на 80 процентов, будет произведено из бюджета Республики Казахстан.

Байконур сегодня обеспечен казахстанским природным газом , что значительно уменьшило затраты на коммунальные услуги для жителей Байконура.

Но тарифы на тепловую энергию остаются очень высокими. По словам руководителя управления по обеспечению деятельности специального представителя Президента РК на комплексе «Байконур» Жасулана Абатова, для снижения тарифов на тепло в течение двух лет планируется провести техническое «перевооружение» и газификацию байконурской ТЭЦ.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы о создании новых производств в городе Байконуре, строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Мы с нашими казахстанскими коллегами успешно реализуем многие совместные проекты. Но потенциал здесь огромный, и развитие Байконура может стать одним из успешных проектов совместной деятельности», - считает глава администрации города Байконура Константин Бусыгин.

Говоря о значимости долгосрочной программы развития города Байконура, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому изданию «Комсомольская правда» отметил, что «взаимодействие в космической сфере и совместное развитие города Байконура – это наглядный пример многогранного сотрудничества Казахстана и России».