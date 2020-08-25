Как идет подготовка к новому учебному году в дежурных классах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с эпидемиологической обстановкой в стране новый учебный год начинается в нетрадиционном формате. Однако по желанию родителей для учеников 1-4 классов в школе будут работать дежурные классы. Столичная школа-лицей №76 имени А. Бокейханова тоже ведет подготовку к новому учебному году. В ходе организованного пресс-тура администрация школы разъяснила, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, и насколько дежурные кабинеты готовы к занятиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Школьников во дворе будут встречать дежурные учителя. Перед входом установлен туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит. Родители не смогут зайти в здание школы. Всё это делается ради безопасности детей», - рассказала директор школы Сафура Тулекова.

На полу в коридорах и в классах нанесена разметка в виде различных геометрических фигур, цифр и букв, чтобы дети соблюдали социальную дистанцию. По словам директора школы, разметку специально нанесли в виде фигурок, чтобы они не пугались от установленных норм и правил. Школа полностью обеспечена дезинфицирующими средствами, а в каждом блоке установлены санитайзеры, которые не вызывают аллергии.

«На сегодняшний день 453 детей изъявили желание обучаться в традиционном формате, в основном 1 и 2 классы. Для этого мы подготовили 32 дежурных класса. Дети 1-4 классов будут обучаться в двух сменах: 1 и 4 классы - в первой смене, а во второй смене - 2 и 3классы. Кроме того, дежурные классы будут работать по принципу «один учитель – один класс». То есть 15 школьников будут контактировать только с одним преподавателем», - пояснила заместитель директора школы по учебной части Сандугаш Сарсенова.





Поэтому к работе в основном привлекаются молодые учителя. Преподаватели пенсионного возраста и с хроническими заболеваниями не допускаются к проведению занятий в традиционном формате. Они будут вести только онлайн занятия, заверила директор школы.

По ее словам, дети не будет долгое время находиться в школе. Если, к примеру, в начальных классах в неделю предусмотрено 22 часа, то только 12 часов занятий будут проводиться в онлайн-формате, а в день - не больше трех астрономических часов. Поэтому в дежурных классах дети будут изучать самые значимые предметы: математику, казахский язык, познание мира. Русский и английский языки будут изучать в онлайн-режиме. Самые важные предметы будут изучать в понедельник, в среду и в пятницу. А русский и английский языки - только во вторник и в четверг.

«Каждый класс будем принимать с 15-минутным перерывом. Все дети в одно и в то же время не выходят на перемену. Пока в одном классе идут занятия, в другом классе дети могут отдохнуть. Мы должны создать все условия, чтобы учащиеся не контактировали друг с другом и не заболели», - подчеркнула директор школы.

На переменах в кабинетах будут проведены влажная уборка, дезинфекция, проветривание. Между первой и второй сменами будет проводиться кварцевание помещения.

В новых условиях в школах не будут работать столовые. А физкультура в зависимости от погодных условий будет проводиться на открытом воздухе с соблюдением всех санитарных требований.

Кроме того, в школе будет действовать кабинет для изоляции ребенка. Если во время занятий у него поднимется температура и проявятся симптомы гриппа и ОРВИ, до приезда скорой помощи и родителей он будет изолирован в этой комнате.