Как и зачем будут регулировать кино в Казахстане до выхода в прокат

В марте Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае высказался о развитии отечественного кинематографа. В своем выступлении он подчеркнул, что сегодня большинство картин, идущих в кинотеатрах страны, являются казахстанскими. Глава государства поручил предусмотреть меры для проведения тщательной предпрокатной экспертизы для ограничения пропаганды насилия, жестокости и криминальной романтики.

Министерство культуры и информации вместе с депутатами Мажилиса Парламента разработали поправки в Закон РК «О кинематографии», касающиеся проведения предпрокатной экспертизы, включая фильмы, снятые на частные средства. Как уточняют в министерстве, на данный момент поправки проходят процедуру согласования.

Как выходят фильмы в прокат?

Выход фильма в казахстанский прокат сопровождается выдачей специального документа — прокатного удостоверения. Согласно действующему законодательству Казахстана, прокатное удостоверение и присвоение возрастного знака на фильм происходит на основании аннотации к фильму. Однако, в скором времени это изменится. Теперь для получения прокатного документа картины будет отсматривать специальная комиссия.

— Предлагаемые поправки не затрагивают свободу слова, творчества и не являются цензурой. Предпрокатная экспертиза будет нацелена только на проверку содержания фильма на признаки, указанные в подпункте 4, пункта 6 статьи 7 Закона (пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, а также порнографии), — ответили в Министерстве культуры и информации на запрос редакции.

В ответе министерства также сказано, что не всегда удается объективно принять решение на основе аннотации к фильму. Стоит отметить, что новые правила будут касаться не только государственных картин, но и фильмов, снятых на частные инвестиции.

Фото: Pixabay

Методика получения прокатного удостоверения начинается с заявки от кинопрокатных компаний, которую рассматривает уполномоченный орган — Комитет культуры МКИ РК. Далее проходит проверка аннотации и трейлера на содержание в фильме сцен, противоречащих закону. И в случае выявления в аннотации или трейлере запрещенных законом сцен Комитет отказывает в выдаче прокатного удостоверения на фильм.

— Согласно пункту 7 статьи 7 Закона в случае установления недостоверности и (или) искаженности информации о фильме, ранее послужившей основанием для выдачи прокатного удостоверения, уполномоченный орган приостанавливает действие прокатного удостоверения, — прокомментировал и. о. председателя Комитета культуры Азамат Белкайров.

Однако в случае отказа в выдаче прокатного удостоверения кинокомпания может подать заявку повторно с некоторыми исправлениями. Действие прокатного удостоверения приостанавливается на срок, необходимый для устранения причин, нарушающих закон. Срок на исправления — не более чем 60 календарных дней. В таких случаях, как добавил спикер, Комитет возобновляет прокатное удостоверение в течение трех рабочих дней. Но если нарушения не устраняются, то уполномоченный орган отзывает прокатное удостоверение в судебном порядке.

— При этом заявитель имеет право снова подать заявку на получение прокатного удостоверения на фильм с исправлением содержания фильма, то есть министерством будет предоставляться возможность кинопрокатным компаниям устранить причины, повлекшие отказ в выдаче прокатного удостоверения, — пояснил Азамат Белкайров.

«Кино может потерять свою исключительность»

Однако кинематографисты опасаются, что новая норма может стать цензурой для свободного творчества. Казахстанский режиссер Расул Шарафеддинов считает, что кино может потерять свою исключительность.

— Если новые нормы вводятся из-за беспокойства о зрителях, то ведь каждый зритель разный. У каждого свои вкусы, у каждого свои интересы. И то, что идет большое разнообразие в кино, начиная от классического до артхауса, это все идет в угоду зрителя. Ведь любой киношник снимает не для кого-то, а прежде всего для зрителя. И если картина понравится хотя бы 5-10 зрителям — значит этому фильму есть место быть, и он имеет право на существование. А как это все подано, это уже второстепенное, — высказал свое мнение Расул Шарафеддинов.

Фото: из личного архива Расула Шарафеддинова

Он уверен, что в случае с поправками, нужны будут точно прописанные ограничения, указывающие, что можно показывать, а что нельзя.

— В этом весь нюанс. Это же очень размытое понятие пропаганды. К примеру, где речь идет о насилии: что будет иметься в виду за пропаганду, если, к примеру, в фильме будет показана сцена драки подростков, будет ли это считаться пропагандой насилия? Или же таким образом режиссер высказывает свое мнение о том, что насилие — это плохо, — комментирует режиссер.

По мнению кинематографиста, если Комитет будет вводить возрастные ограничения для проката, это должно происходить без угрозы отказа в выдаче прокатного удостоверения, иначе многие фильмы могут вовсе не выйти в прокат.

— В моих фильмах очень нетипичные и неправильные герои. Но при этом моей целью не является пропаганда такого образа жизни. Я как раз-таки веду к тому, что это плохо. Но, каким образом мне теперь это показывать? — задается вопросом режиссер.

Однако, в министерстве уверяют, чтопоправки в закон предполагаютзапрос для предварительного просмотра «только в случае невозможности установления из представленной аннотации к фильму возрастной категории фильма» и наличия сцен, указанных в вышеупомянутой статье закона.

«Не выходить за рамки закона»

Сегодня на все фильмы, произведенные в Казахстане, и те, что завозят в нашу страну в прокат, действует возрастная классификация с присвоением категорий «до 6 лет», «с 6 лет», «с 12 лет», «с 14 лет», «с 16 лет», «с 18 лет», «с 21 года». Как отмечают в Министерстве культуры, критерии отнесения фильмов к возрастным категориям «до 6 лет», «с 6 лет», «с 12 лет», «с 14 лет» и «с 16 лет» предусматриваются Законом РК «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». При этом производители кино, выходящих в прокат, обязаны информировать зрителя о возрастной категории фильма.

Безусловно, новая регулирующая норма влечет за собой определенные риски для кинокомпаний. На вопрос о возможных расходах и убытков производителей кино, в министерстве отвечают, что закон для всех един.

Фото: Pixabay

— Министерство действует в рамках закона и выполняет требования действующего законодательства. В этой связи, если есть основание для отказа в выдаче удостоверения на фильм, министерство обязано не выдавать прокатное удостоверение во избежание нарушения закона. Также стоит учитывать, что для всех физических и юридических лиц в сфере кинематографии закон един, в связи с чем кинопроизводители перед тем, как производить фильм должны заранее ориентироваться и быть нацелены на то, чтобы не выходить за рамки закона во избежание своих дополнительных расходов и убытков, — добавил Азамат Белкайров.

Получается, что новые поправки обяжут кинопроизводителей предоставлять ссылку на весь фильм, а не на тизер. Отсматривать оригиналы фильмов будет специальная комиссия. Преимуществом предварительного просмотра министерство называет предотвращение распространения запрещенного контента на территории Казахстана.

Напомним, ранее министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о том, что в Казахстане усилят контроль над содержанием фильмов, транслируемых в кинотеатрах. Также ожидается продление срока выдачи прокатного удостоверения с 7 рабочих дней до 20.