Как и кто будет получать АСП с этого года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О реализации новых подходов адресной социальной помощи в 2020 году в рамках исполнения Послания Президента РК рассказал заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новая модель АСП предусматривает:

- возвращение ежеквартального назначения АСП;

- определение размера АСП для всех членов семьи как разницы между чертой бедности и среднедушевым доходом;

- усиление требования к трудоспособным гражданам в случае отказа от предоставляемых мер занятости;

- предоставление матерям, занятым уходом за ребенком, права на участие в активных мерах занятости по достижении ребенком возраста трех лет;

- законодательное закрепление основания отказа в назначении помощи семьям, которые по заключению участковой комиссии не нуждаются в оказании АСП, и др.

Первое — выведение многодетных в отдельную категорию и предоставление им нового гарантированного пособия.

Госпособие планируется выплачивать всем многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размер пособия составит 10 625 тенге на каждого ребенка. Так, пособие семьям с четырьмя детьми составит 42 500 тенге; с пятью детьми – 53 125 тенге, с шестью - 63 750 тенге, с семью - 73 375 тенге.

Второе — возврат к классической модели оказания АСП.

Прием заявлений на получение АСП нового формата во всех регионах Казахстана осуществляется в алфавитном порядке. В Алматы заявления можно сдать в восьми районных отделах управления социального благосостояния города и в Центре занятости населения.

Отметим, что АСП будет назначаться с месяца обращения, вне зависимости от дня подачи заявления. К примеру, если заявление было подано 15 января или в последний день месяца, то и выплата будет осуществлена в полном объеме за весь месяц. Также всем заявителям необходимо иметь постоянную либо временную регистрацию по месту жительства на срок не менее 6 месяцев.

При этом, как отметил С. Туякбаев, АСП не будет назначаться семьям, в которых трудоспособные члены отказались от предложенных мер содействия занятости, а также будут отменены фиксированные выплаты АСП на детей.





Третье — введение гарантированного социального пакета.

С 1 февраля 2020 года дополнительно для малообеспеченных семей будет введен гарантированный соцпакет, включающий поддержку для детей в натуральной форме. Данный набор сформирован с учетом физиологических особенностей, соотношения пищевой и энергетической ценности и употребления в соответствии с возрастом.

Пакет будет включать:

- для детей дошкольного возраста детское питание и гигиенические принадлежности;

- для детей школьного возраста — горячее питание в школах, приобретение школьной формы и принадлежностей, возмещение 50% проезда на общественном транспорте.

В результате, если семья ранее получала пособие от государства в размере 21 тыс. тенге на каждого ребенка, то с учетом пособия по многодетности для особо нуждающихся оно может доходить и до 30 тыс. тенге, из которых часть — в натуральном виде. При этом семьи, у которых 2-3 детей, получат в среднем 10 тыс. тенге в денежной форме и остальные около 10 тыс. тенге в натуральной форме в виде гарантированного социального пакета.

По данным замакима, по итогам прошлого года АСП выплачена 12 183 семьям (62 454 человека) на 7 121,2 млн тенге. Консультацию по новому механизму АСП получили 50,4 тыс. человек, принято заявлений от 15 455 семей (77 112 человек)

Вместе с тем по линии образования производится оплата питания в детских садах для 564 детей (начиная со второго ребенка) из многодетных малообеспеченных семей. 22 126 детей в школах питаются бесплатно из фонда «Всеобуч».

В настоящее время предусматривается дополнительное финансирование на сумму 575,276 млн тенге на приобретение школьной формы и канцелярских товаров для данной категории детей.