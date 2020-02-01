Как и где регистрировать авто с иностранными номерами в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего дня во всех спецЦОНах города Алматы проводится прием граждан по вопросам регистрации автомобилей с иностранными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все спецЦОНы в феврале будут работать без выходных. Режим работы с 1 по 29 февраля сохранится прежний — с 9:00 до 20:00, но добавится дополнительный день — воскресенье, когда в специализированных центрах обслуживания станут оформлять только временную регистрацию машин из стран ЕАЭС.

Другие услуги (выдача в/у, регистрация и перерегистрация казахстанских авто и т. д.) по воскресеньям оказывать не будут .

Временная регистрация на год автомобили, ввезенные казахстанцами из Армении, России, Кыргызстана и Беларуси, осуществляется в шести спецЦОНах города, по следующим адресам:

Отдел Специализированного ЦОН №1 по адресу мкр. Саялы, ул. Ак-кайнар,1.

Отдел Специализированного ЦОН №2 по адресу: ул. Майлина, 85.

Отдел Специализированного ЦОН №3 по адресу: Жетысуский район, мкр. Кулагер, ул. Серикова 6А. Отдел находится на втором этаже, в здании также размещен ЦОН Жетысуского района.

Отдел Специализированного ЦОН №4 по адресу: Наурызбайский район, мкр-н Шугыла, 222/2.

Отдел Специализированного ЦОН №5 по адресу: мкр-н Кайрат, 181-182 к1, Кульджинский тракт.

Отдел Специализированного ЦОН №6 по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кемел, улица Аксуат, 118.





В пресс-службе ГК «Правительство для граждан» сообщили, что для временной регистрации необходимо предоставить следующие документы: удостоверение личности, прежние государственные или транзитные номерные знаки, свидетельство о регистрации, документы, подтверждающие право собственности, а также квитанцию об оплате первичной регистрации, уплате пошлины за изготовление госномера и пошлины за изготовление техпаспорта.

«После временной регистрации казахстанцы смогут в течение года оплатить утилизационный сбор и таможенные пошлины. Владельцам таких авто выдадут специальные желтые госномера с кодом 18, а в техпаспорт будет вноситься соответствующая отметка об условиях регистрации транспорта», - сказала PR-менеджер филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по городу Алматы Жаныл Апетова.

Она отметила, что на данный момент заявок на оформление от алматинцев еще не поступило, но многие уже получили консультацию.

Добавим, что сумма сбора за первичную регистрацию авто зависит не только от размера МРП, но и года выпуска транспортного средства:

- до двух лет (2018-2019 годов выпуска) – 0,25 МРП (662 тенге); - от двух до трех лет (2017-2018 годов выпуска) – 50 МРП (132 550 тенге); - от трех лет (2016 года выпуска и раньше) – 500 МРП (1 325 500 тенге - требование Налогового кодекса); - госпошлина за изготовление государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) - 7 423 тенге; - госпошлина за изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС) - 3 314 тенге. В случае, если в СРТС указан иной владелец, требуется договор сделки; - ГРНЗ, СРТС и (или) регистрационные документы транспортного средства (нотариально заверенный перевод по мере необходимости), ввезенного в Республику Казахстан, сдаются на хранение в СпецЦОН.





Оплата услуги производится в кассе Специализированного центра обслуживания населения.

Стоит отметить, что в Алматы при административной полиции города также создан колл-центр (звонить надо в будние дни с 09:00 до 19:00) по вопросам регистрации транспортных средств из стран ЕАЭС. Телефон «горячей линии» 8-747-080-01-56.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев ранее поручил в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран Евразийского экономического союза для личного пользования (то есть свидетельство о временной регистрации будет выдаваться всем, кто завез машины до 1 февраля 2020 года - прим. авт.). Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года.