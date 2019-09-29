Как и где провели отпуск казахстанцы - опрос

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы поделились информацией о том, удалось ли им взять в этом году отпуск и как они провели свое лето, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В опросе компании HeadHunter приняли участие 718 человек. Больше половины респондентов (55%) уже успели взять отпускные дни в этом году. 45% участников опроса указали, что в этом году не брали отпуск по причине того, что находились в поисках работы или только устроились на работу.

Те, кто в этом году уже был в отпуске, брали в основном от 8 до 14 календарных дней (так указали 28,27% респондентов). Более месяца удалось отдохнуть 26,7% участникам опроса и не более недели отдохнули 15,97% респондентов.

72% участников опроса остались довольны свои отпуском. Как показали результаты опроса, неделя-две являются оптимальным сроком для того, чтобы успеть хорошо отдохнуть. 21,23% ответили, что им для полноценного отдыха потребуется от 22 до 30 дней, а 3,73% участников требуется отпуск продолжительностью не менее двух месяцев.

32,37% респондентов провели отпуск дома. 14,47% гостили в других городах в пределах страны. 6,84% посетили Россию, 5,79% - Турцию. 5,26% отдохнули на озере Иссык-Куль, а 4,47 предпочли озеро Алаколь.

В своих вариантах респонденты также добавили озеро Балхаш, Каспийское море, Бухтарминское водохранилище, горы, а также такие страны, как Грузия и Узбекистан.

Среди опрошенных также нашлись и те, кто продолжал поддерживать связь с коллегами по рабочим вопросам даже во время отпуска. Почти 36% респондентов указали, что не хотят бросать коллег на произвол судьбы. 31% хотят быть в курсе дел, происходящих в компании. 19% не могут отключиться от работы, а 14% делают это по приказу начальства.

Для 52% участников опроса поддерживать связь с коллегами по рабочим вопросам совсем не сложно. 41% респондентов это является обременительным, лишь в крайних случаях допускают возможность решать рабочие вопросы во время отпуска и 7% не готовы решать рабочие вопросы во время отпуска даже в крайних случаях.

Для полноценного отдыха 14,77% опрошенным участникам не хватало денег, 9,62% - пляжа и моря, 7,34% - времени. 5,86% не хватало любимого человека рядом и 5,59% любви и романтики. Абсолютно довольными остались только 3,5% респондентов.

67% участников опроса без труда включились в рабочий процесс после отпуска, 33% испытывали стресс, когда вернулись из отпуска и вышли на работу.