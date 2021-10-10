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Как «хирург» Мусабаев спас в космосе бедовую голову Денниса Тито

Автор:  
Сара Кабикызы
10 Октября 2021, 19:32
Как «хирург» Мусабаев спас в космосе бедовую голову Денниса Тито

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стартовавший с космодрома Байконур 5 октября 2021 года первый в истории космонавтики киноэкипаж снимает в космосе фильм о женщине-враче, которая экстренно отправилась в полет, чтобы спасти заболевшего космонавта. Но такие прецеденты уже случались в космосе, правда, в качестве врачей выступали сами члены экипажа, космонавты, которые должны в экстремальной ситуации принять решение. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал летчик-космонавт, Герой России и Казахстана, ныне сенатор Парламента РК Талгат Мусабаев.

Это произошло во время третьего полета нашего легендарного космонавта. Свой третий космический полет в качестве командира корабля «Союз ТМ-32» и «Союз ТМ-31» на Международную космическую станцию (МКС) Талгат Мусабаев совершил в период с 28 апреля - 6 мая 2001 года. В составе экипажа были также бортинженер Юрий Батурин и первый в мире космический турист - американский миллиардер Денис Тито. Старт с космодрома «Байконур» состоялся 28 апреля 2001 года в 11 часов 37 минут по московскому времени. С традиционным Гагаринским «Поехали!», произнесенным командиром Талгатом Мусабаевым, в мире началась эра космического туризма.

- Талгат Амангельдиевич, расскажите, что это за человек - Деннис Тито?

- Познакомившись поближе с Деннисом, я увидел, что он целеустремленный, любознательный человек, с большими способностями и огромной мечтой, которую воплотил. Мы оба начали отсчет своей мечты - стать космонавтом - в апреле 1961 года. Я шел навстречу Космосу 33 года, а Тито и того больше - 40 лет! Двадцатилетним юношей он грезил космосом, и все-таки увидел Вселенную, когда ему стукнуло за шестьдесят. Деннис рассказывал мне о своей жизни. Он был из бедной семьи, его родители приехали в Нью-Йорк из Италии, вся семья жила трудовыми буднями, Тито сам пробивал себе дорогу в жизни, выучился, зарабатывал и собирал деньги на космический полет. Настырный человек, трудолюбивый, он всегда стремился в космос. Деннис по образованию был математиком, и, работая в NASA с 1966 года, он рассчитывал траекторию космических полетов. Потом ушел, начал свой бизнес, накопил денег и приступил к реализации своей мечты. Сначала он попытался реализовать идею космического туризма через американцев. Но, как опытный бизнесмен, остановил свой выбор на российском варианте. Пусть это было не совсем патриотично. Дело в том, что свои же соотечественники за такой же полет на «шаттле» предлагали ему заплатить 50 миллионов долларов, при том, что сроки были не известны. Он, все просчитав, в том числе и свой немолодой возраст, пришел к россиянам и договорился с ними за 20 миллионов долларов.

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В первой части полета, а это двое суток до стыковки с МКС, ему было очень плохо. У Тито началась «болезнь движения», его рвало. Я, как ответственный за благополучие первого космического туриста мира, на свой страх и риск взял с собой такие препараты, которых в нашей медицинской укладке не было. Делал ему уколы, которые уменьшили его страшные мучения и последствия. Деннису действительно было очень плохо… Потом, когда на станции ему стало лучше, он сказал, что все так и представлял себе, ведь он подготовку имеет, все-таки работал в этой сфере. Американцы вообще запретили ему залетать в свой модуль. Но я взял его за руку, отвел в американский модуль, да еще и сфотографировал, пусть знают, кто здесь командир. Тито был страшно доволен, все фотографировал, снимал на видеокамеру.

У меня, конечно, были на счет него кое-какие опасения. Тито, мягко говоря, человек небедный, и я боялся его капризов. Поэтому еще до полета решил с ним поговорить «по душам». И тогда я услышал от него замечательную фразу. Деннис сказал: «Вы не беспокойтесь, командир, я хороший солдат. Ваш приказ для меня - закон. Нужно будет туалет чистить - буду туалет чистить». У меня отлегло от сердца, потому что это было единственным, что меня беспокоило тогда. Я не сомневался ни в себе, ни в своем бортинженере и почти не сомневался в технике.

- После полета с Деннисом Тито вас прозвали «первой космической нянькой», я бы сказала точнее - «первый космический усатый нянь». Как вел себя на орбите космический турист?

- На МКС ему было все интересно, он вел себя, действительно, как нормальный любознательный турист. Я думаю, Деннис не обижался на мою чрезмерную опеку. Потому что взять его под свое «крыло» мне пришлось с первых дней подготовки. Еще до полета, во время недельной подготовки в Центре Линдона Джонсона в Хьюстоне произошел следующий инцидент. Американцы поставили ультиматум: российский экипаж может проходить подготовку в центре, но без Тито. Вместо Денниса они предложили нам немецкого астронавта, очень хорошего человека и специалиста. Но у меня, как командира, не было ни права, ни желания менять экипаж. И я заявил: «Если мы пойдем, то только полным составом». Наше противостояние с НАСА длилось сутки. Вопрос был улажен на уровне глав национальных космических агентств России и США, и только через день мы приступили к тренировкам. Эта коллективная акция борьбы за справедливость с самого начала укрепила наш экипаж «Мусабаев - Батурин - Тито».

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- А теперь расскажите, как вам пришлось стать хирургом…

- За свое восьмидневное путешествие с Тито произошло несколько приключений. Третий день полета на МКС. Деннис был занят видео- и фотосъемкой. Он уже освоился на станции, чувствовал себя лучше, и необходимости принимать лекарства от «болезни движения» уже не было. Но, тем не менее, мы старались не оставлять его без присмотра. Я только отлетел на пять минут, слышу, как Тито зовет на помощь. В это время американский экипаж Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс находились в своем модуле LAB, Батурин - в грузовом блоке, а я «Союзе». Подлетаю и вижу над головой Денниса пузырь крови, который, пульсируя, становился на глазах все больше и больше. Вслух сказав известные русские слова, я кинулся к Деннису. Нужно было, не мешкая, остановить кровь. Я сжал руками рассеченную кожу. К счастью, это помогло. Затем на помощь пришла Сьюзен со своей классной американской аптечкой, и мы вместе, как хирург с медсестрой, обработали и зашили рану на бедовой голове американского миллиардера. Оказалось, что Деннис не справился с управлением своего тела в условиях невесомости и ударился головой о выступ. Мы внимательно наблюдали за состоянием Тито, как бы не было последствий, но он был весел, жизнерадостен и очень аккуратен на поворотах.

Тито, безусловно, удивительная личность. Он сорок лет шел навстречу своей мечте и в шестьдесят полетел в космос. Я собственными глазами видел, что пришлось пережить этому человеку, чтобы преодолеть земное притяжение, привыкнуть к невесомости, справиться с бурей эмоций. К счастью, первый полет первого космического туриста завершился благополучно, и это была моя главная миссия, помимо основных обязанностей командира. Конечно, полет сдружил нас, Деннис даже научился по-русски выговаривать мое отчество. «Это было лучшее время в моей жизни, - сказал Тито перед закрытием люка. - Я осуществил свою мечту, и ничто не могло быть лучше. Я благодарю всех, кто обеспечивал мой полет».

- Как чувствовал себя Тито во время посадки, ведь это один из самых сложных моментов космического полета?

- Наш космический корабль «Союз ТМ-31» с первым космическим туристом мира приземлился точно по расписанию, 6 мая 2001 года в 70 километрах от Аркалыка. Сама посадка прошла мягко. Но при посадке произошла внештатная ситуация: у нас перегрузка была на корабле больше положенной и достигала 7,2 G, и я очень переживал за здоровье Денниса. Перед тем, как войти в атмосферу, уже двигатель должен был начать работать, поступает команда из ЦУПа: срочно найдите аптечку, таблетку №5, дайте Тито, под язык ему положите таблетку №3. Я должен был отстегиваться в самый сложный момент, и в скафандре, перчатках доставал эти маленькие таблетки. Аптечку вообще обычно оставляют на станции, а я как чувствовал, взял с собой. Я подлетаю прямо к лицу Тито и говорю: «Рот открой!» Деннис смотрит на меня удивленно, думает, командир с ума сошел - потому что при посадке никто так не делает - не отстегивается. Но зная, что я его «космический нянь», слушается. Одну за другой закидываю таблетки в рот Деннису и возвращаюсь на место. Потом спрашиваю у цуповцев: «Что за таблетки №5, №3, я же не могу понять по номерам, нельзя, что ли, сказать нормальным языком. Оказывается, у него на посадке кардиограмма показывала инфаркт, представляете? Но Тито был счастлив. «Полет замечательный, это было лучше всего! Это был рай, я только что вернулся из рая», - такими были первые слова Тито для спасателей и журналистов. При первом медицинском осмотре никаких серьезных повреждений врачи у него не обнаружили.

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- Талгат Амангельдиевич, с того времени в космосе побывало семь космических туристов. Вы считаете перспективным это направление развития космонавтики?

- Сегодня космический туризм является одним из экзотических видов экстремального туризма - путешествия на орбиту Земли. Я думаю, что у космического туризма большое будущее. Что касается киноэкипажа, который отправился на орбиту и сейчас работает в космосе, по статусу они - участники космического полета, то есть, можно сказать, космические туристы. У актрисы и режиссера есть на МКС своя нелегкая творческая работа, а главную работу по обеспечению полета выполняют космонавты. Которым, кстати, тоже приходится непросто – кроме основных обязанностей, им придется стать актерами. Думаю, в этой задумке показать документально, в космических реалиях, героизм и профессионализм космонавтов, экстренную ситуацию на борту станции, есть свое рациональное зерно популяризации космоса. Желаю удачи всем, кто работает сейчас на орбите!



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