Как грамотно работать с инвестициями и кому доверять вложение средств – советы экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сфера инвестиций становится все более популярной в Казахстане среди самых разных слоев населения. Изъятие пенсионных денег рано или поздно, по мнению экспертов, приведет к новому спросу на накопление и преумножение этих же средств. Но в силу низкого уровня финансовой грамотности населения, схемам правильного и безошибочного инвестирования доверяют единицы. Между тем, для грамотного инвестирования и во избежание незапланированных финансовых потерь, необходимо знать ряд специфических аспектов. О самых основных нам рассказали эксперты в сфере инвестиций - финансовый директор Astana International Exchange Жарас Мусабеков и руководитель розничных продаж «BCC Invest» Василий Малахов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Какой должна быть сумма для вложений

Как утверждает Жарас Мусабеков, ограничений или рекомендаций: с какой суммы начинать инвестировать нет.

«Мы первыми в Казахстане сделали инвестирование в глобальные фондовые рынки по настоящему демократичным – в мобильном приложении Tabys, созданном при поддержке AIX. Биржевые ноты стоят от 6 долларов. При этом, в этой схеме нет налогов и введена простая регистрация. Если раньше для того, чтобы инвестировать в биржевые фонды, нужно было иметь не менее 5 тыс. долларов, то сейчас ежемесячные инвестиции может делать даже студент – стоимость биржевых нот составляет от 6 до 50 долларов. Все, что нужно сделать – это зарегистрироваться в приложении и напрямую со своей банковской карты покупать или продавать ноты», - сказал эксперт в беседе с корреспондентом «Казинформа».

По его словам, сейчас удобные мобильные приложения для инвестиций есть уже у нескольких брокеров, что дает более широкие возможности казахстанским розничным инвесторам.

В свою очередь, Василий Малахов подчеркнул, что срок вложений должен начинаться от 3 лет и выше.

«Все зависит от тех целей, которые перед собой ставит человек. Предположим, что он копит на свою будущую пенсию. В этом случае срок инвестиций начинается от 15 лет. При этом крайне важно выбирать сбалансированный портфель из акций и облигаций. Важно учитывать, что при длительном накоплении средств, что разовая сумма вложений при длительном сроке - не самый оптимальный вариант», - отметил спикер.

Малахов считает, что лучше всего ежемесячно направлять средства в размере 5-10% от дохода и покупать одни и те же инструменты.

Поэтому минимальная сумма для инвестиций - это очень условное обозначение. Она очень индивидуальна и зависит от конкретных целей и возможностей человека.

В акции каких компаний лучше вкладываться рядовым казахстанцам?

«Наибольшей популярностью пользуются «голубые фишки» - крупные, надежные и ликвидные компании, которые показывают стабильные финансовые результаты, - говорит Жарас Мусабеков. - Это «Казатомпром», крупные казахстанские банки. Хорошей возможностью для розничных инвесторов может стать участие в предстоящих IPO, объявленных АО «Самрук-Казына» в рамках программы приватизации нацкомпаний. По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, IPO будет локальным и структурировано так, чтобы быть максимально доступным для розничных инвесторов – граждан страны».

Он уточнил, что участие в IPO нацкомпаний позволит гражданам Казахстана купить акции крупнейших компаний страны, получать часть их прибыли в виде дивидендов, заработать на росте стоимости акций, диверсифицировать свои инвестиции, повысить финансовую грамотность.

«Прямая подписка на IPO – это инновационный инструмент для Казахстана, но он уже давно используется за рубежом. Все, что нужно для того, чтобы сделать заявку – это зарегистрироваться в мобильном приложении и оплатить акции банковской картой онлайн. Прямая подписка будет доступна, как только будет объявлено о начале сбора заявок», - добавил Ж. Мусабеков.

По мнению Малахова, в Казахстане есть много интересных компаний, если говорить о долгосрочном инвестировании. Можно рассмотреть любые компании с госучастием при инвестировании сроком от 3 лет. По его словам, эти компании платят неплохие дивиденды, которые так же можно реинвестировать.

Инвестиции в драгметаллы

«Биржа не дает рекомендации и не делает прогнозы по отдельным продуктам. Мы, как торговая площадка, создаем условия и возможности для инвесторов, чтобы они могли вкладываться в разные инструменты и диверсифицировать свой инвестпортфель», - отметил Мусабеков.

Малахов порекомендовал для этого использовать инструменты Exchange traded fund.

«Если мы говорим об инвестициях в не реальный металл, то лучше всего для этих целей подойдут инструменты ETF на американском фондовом рынке. Есть фонды, которые покупают живое золото либо инвестируют в акции золотодобывающих компаний. При этом там минимальные пороги входа, а также, что немаловажно – узкие спреды для покупки и продажи», - объяснил эксперт.

Также, по его мнению, можно покупать живой металл, но в цене металла заложены затраты на его производство и хранение плюс к этому одновременно купить и продавать будет невыгодно, поскольку разница между ценами может достигать 5-10%.

Какой срок подразумевается под долгосрочными инвестициями?

«Как правило, это срок от трех лет и выше. Но с учетом того, насколько волатильным стал фондовый рынок в последнее время, многие эксперты стали считать долгосрочными даже инвестиции, рассчитанные на год», - отмечает Мусабеков.

Василий Малахова напротив считает, что такие инвестиции начинаются от 5 лет и выше, в зависимости от поставленных задач.

Какие компании популярны для инвестиций среди казахстанцев?

«Наибольшей популярностью у розничных инвесторов пользуются казахстанские «голубые фишки» и биржевые ноты (ETN), а именно: инвестиции в акции 500 крупнейших акций США, акции технологических компаний, ценные бумаги на биткойн и другие инструменты», - перечислил Мусабеков.

В свою очередь Малахов отметил, что в Казахстане открыто до 300 тыс. счетов.

«Это около 1,5% от общего населения. Например, в США или Европе эта доля составляет до 60%. Инвестирование в ценные бумаги пока не сильно развито, но мы видим, что это набирает обороты. Если говорить о том, куда люди инвестируют, то примерно 50% на 50%. Кто-то вкладывает в акции казахстанских компаний, другие в бумаги на международном рынках», - отметил эксперт.

Риски на фоне геополитической ситуации

«Для снижения рисков, розничным инвесторам нужно диверсифицировать свои инвестиции. Нельзя вкладывать все финансы в один инструмент. Универсальных инвестрекомендаций не существует. Для формирования оптимального инвестпортфеля необходимо учитывать множество факторов. В зависимости от целей, сроков инвестирования и имеющегося капитала, можно рассматривать биржевые фонды и ноты, облигации и акции», - отметил Мусабеков.

Между тем, по мнению Малахова, несмотря на риски, вкладываться необходимо всегда.

«Вкладываться необходимо всегда, потому что это реальная возможность увеличить свои сбережения на длинном горизонте», - заявил он.

Эксперт рекомендовал выбирать перспективные отрасли и недооцененные компании, которые советуют финансовые специалисты.