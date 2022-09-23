23 Сентября 2022, 09:00

Как готовятся к зимовке в нацпарке «Бурабай»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государственный национальный природный парк Бурабай - излюбленное место отдыха не только для жителей столицы, но и многих казахстанцев. Часто его посещают и иностранные туристы - ведь озера, лес и горы привлекают своим величием и красотой. Чем сегодня живет нацпарк и что делается для сохранения и приумножения флоры и фауны этих мест, рассказывает корреспондент МИА «Казинформ», принявший участие в пресс-туре, организованном Управлением делами Президента РК.

Государственный национальный природный парк «Бурабай» представляет собой уникальный натуральный комплекс, расположенный в полосе разнотравно-ковыльных степей и лесостепного ландшафта, представленного сосново-березовыми лесами. На территории нацпарка расположены 23 озера, 14 из которых относятся к категории крупных, к примеру, Большое и Малое Чебачье, Боровое, Щучье, Катарколь.

Флора национального парка насчитывает 754 вида растений, в том числе 79 видов реликтовых растений и 21 вид исчезающих. Фауна природного парка представлена 267 видами позвоночных животных. В реестр природного парка «Бурабай» внесены 16 видов и подвидов рыб, 2 вида амфибий, 4 вида пресмыкающихся, 48 видов млекопитающих и 197 видов птиц.

Охраной животных и их мест обитания занимаются лесничие и инспекторы, многие из которых переняли эту профессию по наследству, здесь немало трудовых династий. Как отмечает лесник Кайырбай Балтабаев, диким животным в суровый зимний период необходима поддержка и сейчас все силы брошены на заготовку кормов к зиме.

«Мы каждый год вяжем веники для подкормки животных, общее число заготовленных метелок составляет 121 тыс штук. Также мы запасаемся сеном, более 700 тонн, на весь национальный парк. На территории нацпарка имеется более 100 кормушек и подкормочных площадок. Есть сеновалы, места для хранения веников, а также подставки под соль, в зимний период это все пригодится для благополучной зимовки животных», - отмечает лесник Кайырбай Балтабаев.

По его словам, зимой два раза в неделю инспекторы на лошадях объезжают территорию и раскладывают сено, веники, соль для животных.

«У нас все нормы учтены, и этого хватает на зиму. Поголовье мы считаем методом зимнего учета, то есть по следам, а также визуально – выезжаем на площадки, где скапливаются олени, и пересчитываем. За последние три года поголовье увеличилось более чем на 400 голов. Причем больше стало и косуль, и дикого кабана. В основном растет численность оленей и косуль», - сообщил Кайырбай Балтабаев.

Сейчас, согласно озвученным данным, в природном парке насчитывается 1500 голов оленей. Территория парка поделена на лесничества.

«В нашем лесничестве «Мирное» в этом году не было пожаров. У нас работает 11 инспекторов, пять мастеров и один лесничий. Я здесь живу с семьей. На случай пожара у нас имеются необходимые инструменты для тушения. Пока сюда добираются экстренные службы, мы уже начинаем тушить огонь по мере возможности. Площадь только нашего лесничества составляет 18 395 га. Территория поделена для обхода. Я каждый день с утра до вечера не спеша обхожу более 700 гектаров», - рассказывает инспектор лесничества «Мирное».

Для них здесь предусмотрено жилье, разрешается разводить домашних животных. Бывали случаи, когда лесничие при обходе своей территории ловили браконьеров.

Здесь работают люди, окончившие специальные учебные заведения, средний возраст работников от 30 до 45 лет. Однако, как отмечает заместитель директора ГНПП «Бурабай» Бауржан Махметов, ощущается дефицит в кадрах, требуется около 20 человек на позиции экологов и инспекторов. В подмогу инспекторам приходят студенты-практиканты, однако немногие из них возвращаются сюда работать, так как зарплата у инспекторов не очень высокая, в пределах 100 тыс тенге.

Надо отметить, что одним из главных врагов деревьев являются различные болезни леса, а также вредители, например, такие как бактериальный рак водянки, корневая губка. В этом году обследовано более 7 тыс. гектаров, в результате выявлено 250 га зараженного болезнями леса. Для его восстановления на территории парка ежегодно высаживаются саженцы разных пород.

«В основном у нас посадка проводится именно на нарушенных природных комплексах, на территориях после пожаров, на вырубках после болезни леса, то есть, мы восстанавливаем флору. Каждый год высаживаем 65 гектаров сосны, березы. На 10 лет нам дается план - сколько мы должны высадить деревьев, на какой площади, какой породы», - сообщил Кайырбай Балтабаев.

Приживаемость саженцев, по его словам, составляет 70 %.

«Сейчас идет осенняя инвентаризация и подсчитывается - сколько прижилось с весны по осень, после будет рассчитываться, сколько на следующий год надо будет дополнить саженцев. У нас по плану на один гектар высаживается 8 тыс. штук», - уточнил Кайырбай Балтабаев.

Он также рассказал о технологии получения семян и саженцев сосны.

«Согласно технологии, мы сначала собираем сосновые шишки, потом отправляем на обработку и получаем семена. Дальше идет посев на нашем питомнике, после двух лет мы получаем саженцы и весной их высаживаем уже непосредственно на территории парка», - пояснил Кайырбай Балтабаев.

В природном парке установлена современная SMART-система раннего обнаружения лесных пожаров. С начала текущего года на территории природного парка «Бурабай» зарегистрировано 18 фактов степных и лесных возгораний. Благодаря SMART-системе, госинспекторам удалось своевременно их локализовать. Об этом сообщил начальник Центра оперативного управления ГНПП «Бурабай» Асылхан Ахметжанов.

«Система состоит из мачты, контейнера, солнечной панели и генератора и работает автономно от солнечной и ветровой энергии. Генератор необходим в зимние дни, когда мало солнечных дней и нет ветра», - пояснил Асылхан Ахметжанов.

С помощью видеокамер, установленных на вышках, контролируются практически все уголки леса. Если внимание объектива привлек дым или что-то подозрительное, цифровая система обозначает эту точку красным контуром и дает сигнал в круглосуточный центр оперативного управления Национального парка. Дежурные диспетчеры центра сразу же сообщают об инциденте в экстренную службу.

«В этом году на территории парка произошло 18 возгораний, все они были оперативно локализованы. Основными причинами возникновения пожаров являются природные факторы. Был момент, когда за один день в восьми местах вспыхивал огонь. Кроме того, в этом году благодаря этой системе в лесу задержали двух отдыхающих, которые нарушили правила пожарной безопасности. Сразу же на место происшествия выехали лесники и оформили штраф в размере 100 месячных расчетных показателей. В 2020 году с помощью этой системы мы также смогли задержать браконьера, который стрелял в лося. Он был осужден на три года и возместил ущерб в размере 6 млн 250 тысяч тенге», - уточнил Асылхан Ахметжанов.

Глава Центра отметил, что благодаря системе количество пожаров на территории национального парка «Бурабай» сократилось в разы.

«Если в 2019 году огнем было охвачено 80 гектаров леса, то в этом году только 0,5 гектара. Благодаря системе, площадь пожаров сократилась в четыре раза, аналогично сократился и причиняемый ими ущерб. Время экстренного реагирования на такие происшествия у нас улучшилось в 15 раз», - сообщил Асылхан Ахметжанов.

Территория Государственного национального природного парка «Бурабай» занимает площадь более 129 тысяч га. На площади парка установлены 13 вышек с камерами слежения. За восемь месяцев текущего года зарегистрирован 51 случай нарушения природоохранного законодательства. На нарушителей наложен административный штраф на сумму в более 440 тысяч тенге.

Журналистам также показали одну из главных пожарных станций ГНПП «Бурабай».

«У нас здесь находится общежитие для молодых специалистов, а также служебные квартиры. На этой территории у нас работает деревообрабатывающий цех, своя автозаправочная станция. Имеется тракторный бокс, гараж, своя мастерская. Есть своя конюшня и склады. Таких пожарных станций у нас две - одна находится в Бурабае и одна в селе Буланды и по лесничеству имеется пять станций первого типа, мы их подключаем в пожароопасный период. Что касается технического оснащения, у нас есть пожарные машины, в этом году мы дополнительно приобрели еще два новых автомобиля на базе КамАЗа. Есть патрульные машины и дроны для воздушного патрулирования», - делится заместитель директора ГНПП «Бурабай» Бауржан Махметов

На территории национального парка расположена организация «Казавиалесоохрана», также осуществляющая воздушное патрулирование по всей территории парка.

«К тому же, в каждом лесничестве есть своя техника, патрульные машины, мотоциклы, служебные лошади. 161 инспектор у нас, а в общем, в национальном парке работает 570 человек. Это и водители, трактористы, рабочие, егери, инспекторы, лесничие, есть работники центрального офиса. У нас очень много династий, которые из поколения в поколение работают и передают молодежи свой опыт. У меня, к примеру, отец здесь 45 лет проработал - начинал лесником и на пенсию ушел инженером. Я вот пошел по его стопам, у нас достаточно таких специалистов», - отметил Бауржан Махметов.