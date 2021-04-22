Как готовятся к посевной кампании в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году посевную кампанию намерены начать 12-го мая и завершить 5-го июня, передает корреспондент МИА «Казинформ»

О темпах подготовки к посевной кампании на заседании акимата рассказал руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Ерболат Бекшенов.

Согласно рекомендации сельскохозяйственной опытной станции, оптимальный срок сева зерновых культур определен с 13-го мая по 5-е июня, зернобобовых и масличных – с 12-го по 28-е мая, картофеля – с 15-го по 31-е мая.

«Посев начать с позднеспелых сортов и завершать среднеранними. Необходимо максимально сохранить продуктивную влагу. Важно внести вовремя удобрения, чтобы получить более высокий урожай хорошего качества. Планируем в этом году внести 160 тысяч тонн минеральных удобрений. В прошлом внесли 135 тысяч тонн. Заключили договоры с отечественными заводами на 79% от запланированного. По данным заводам 71% оплатили. 31% уже отгрузили. С 12-го апреля начали прием заявлений на удешевление стоимости минеральных удобрений», - сообщил Е. Бекшенов.

В этом году планируют провести обработку полей против сорной растительности на площади в 3,4 млн га. Под пары обработают более 696 тысяч га. Требующийся на посевную объем дизельного топлива по удешевленной стоимости государство обеспечит. Техника к весенне-полевым работам готова на 100%.

«Семян достаточно. Засыпали под посев свыше 478 тысяч тонн. Экспертизу прошли 98% от общего объема. Некондиционных семян нет. К первому классу относится 51%, ко второму - 46% второй и третьего класса - 3%. В прошлом году сортообновление составило 8,7%. В этом доведем до 8,9%», - добавил Е.Бекшенов.

Аким области Кумар Аксакалов считает, что нужно добиться не менее 9% сортообновления. Он отметил, что в прошлом году на субсидирование семеноводства выделили 2,1 млрд тенге. однако некоторые районы даже среднеобластного уровня сортообновления не достигли.

«Ежегодно выделяются большие средства. С 2014-го наш регион получил более 200 млрд субсидий. В этом еще 45 млрд тенге. Из них 40% на растениеводство. Мы больше всех вносим минеральных удобрений. Эту политику будет дальше продолжать. Уалихановский, Айыртауский и Акжарский районы слабо работают. Отработать акимам районов с аграриями. Получат «низкий» хлеб, через суды добьемся, чтобы не было земли. Норма закона уже изменена. Те, кто плохо будут работать на земле, будут нести ответственность. По каждому району по итогам года посмотрим. Вес для качественного проведения весенне-полевых работ имеется. Погода тоже должна быть неплохой. Есть предпосылки для получения хорошего хлеба», - сказал К. Аксакалов.

В этом году посевная площадь составит 4,2 млн га. Пятую часть займут масличные. Особенностью этого года можно назвать увеличение посевной площади гречихи до 10 тысяч га.