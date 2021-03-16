Как готовятся к паводкам в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области проводятся работы по недопущению весенних затоплений городов и районов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

Как рассказал на онлайн-пресс-конференции начальник управления по ЧС города Усть-Каменогорска Андрей Андрейко, по данным филиала РГП «Казгидромет» в Усть-Каменогорске глубина промерзания почвы составила 72 см. При этом высота снежного покрова достигает 33 см. С административной территории города вывезено более 145 тысяч м3 снега.

«В областном центре находится 954 дома с населением 2407 человек, которые проживают в паводкоопасной зоне. Спасателями совместно с заинтересованными органами осуществляется ежедневный мониторинг за ходом исполнения плана противопаводковых мероприятий на зимне-весенний период 2021 года», – отметил Андрей Андрейко.

Так, произведена очистка каналов протяженностью 30 км, арычных систем –24 км, 2 км устройств водоотводных каналов.

В период повышения температуры наружного воздуха с уличных сетей и дорожных полотен при помощи водооткачивающей техники местных исполнительных органов уже откачено более двух тысяч м3.

«На территории города Усть-Каменогорска заблаговременно создано 8 пунктов временного размещения с вместимостью 835 человек. Для проведения противопаводковых мероприятий в готовности находится 195 единиц спецтехники и более 200 человек личного состава, 63 мотопомпы и 4 пожарно-насосных станций, 26 плавательных средств», – подчеркнул Андрей Андрейко.