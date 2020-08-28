Как готовятся к дистанционному обучению в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О технической готовности алматинских школ к дистанционному обучению рассказала в ходе онлайн-брифинга руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день компьютерами надо было обеспечить более 75 тысяч детей и более 2 тысяч учителей школ. Для решения этой задачи 9 120 ноутбуками они будут обеспечены в рамках подушевого финансирования школами. 11 042 компьютеров выдадут за счет местного бюджета, 38 591 единиц компьютерной техники за счет резервного фонда Правительства, из них 4016 компьютеров, 5 203 планшетов и 29 372 ноутбуков, 22 212 планшетов за счет местного бюджета», - отметила Ляззат Жылкыбаева.

Кроме того, сейчас ведется работа по передаче на временное пользование компьютеров, имеющихся в школах. На сегодня нуждающимся школьникам выдано 9 тысяч ноутбуков, приобретенных за счет подушевого финансирования, 10 тысяч ноутбуков, имеющихся в школах.

По словам главы управления образования также ведется работа по подготовке учителей к работе в условиях дистанционного обучения.

«С 5 августа 2020 года были организованы онлайн-курсы повышения цифровой грамотности учителей по их обучению работе с такими образовательными платформами как Bilimland.kz, Opiq.kz, Kundelik.kz, Microsoft.Teams. На сегодня обучение уже прошли более 15 тыс. учителей», - пояснила спикер.

Поэтапно решается и вопрос обеспечения детей и учителей доступом к сети интернет. По данным, предоставленным Управлением цифровизации города Алматы и районными акиматами в городе имеются 46 точек с низкой проводимостью интернета и мобильной связи, что, в свою очередь, может негативно сказаться на качестве дистанционного обучения.

«Для более чем 22 тысяч учащихся, нуждающихся в доступе к сети интернет, будут приобретены SIM-карты. В эти дни SIM-карты и роутеры уже выдаются. Кроме того, для учителей, у которых нет доступа к интернету, будет предоставлена возможность проводить онлайн-уроки в стенах школ при условии обеспечения санитарных мер»,- заключила Ляззат Жылкыбаева.