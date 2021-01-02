Как готовят к выборам избирательные участки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы избирательные участки готовят к проведению выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

10 января состоятся выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. Согласно пункту 10 статьи 20 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие избирательным комиссиям в осуществлении их полномочий.

Так, на сегодня в Алматы все территориальные избирательные комиссии (1 городская, 8 районных) обеспечены отдельными кабинетами, мебелью, оргтехникой и связью, подключены к интернету. Для оснащения избирательных участков на сегодня необходимые средства закуплены и доставлены на участки. Среди них стационарные и переносные урны, ткань для кабины тайного голосования, наружные и внутренние информационные стенды и др. На сегодняшний день в городе имеется 581 избирательный участок.

В соответствии с алгоритмом, утвержденным главным государственным санитарным врачом РК, по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан при проведении выборов на каждом избирательном участке, проведены необходимые работы.

В частности, в мегаполисе для обеспечения санитарной безопасности решен вопрос оснащения избирательных участков средствами санитарной защиты: медицинские одноразовые маски (для избирателей); бесконтактные инфракрасные тепловизоры; рулоны разметочных лент для соблюдения дистанции и др.

Напомним, кампания по выборам депутатов Мажилиса Парламента назначена в строгом соответствии с указанными конституционными сроками и является очередной. Выборы осуществляются путем тайного голосования по партийным спискам, на основе всеобщего и прямого избирательного права. Каждый избиратель может отдать свой голос единожды и только за одного кандидата.

Свой избирательный участок можно узнать в контакт-центре по единому бесплатному номеру 221-10-01, который работает 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00 часов. Получить информацию и проверить себя в списке избирателей можно также с помощью Telegram-бота @sailau_almaty и на онлайн-сервисах «Open Almaty» и http://service.almaty.kz/ru.