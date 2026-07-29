Как готовят к зиме Петропавловскую ТЭЦ-2

На Петропавловской ТЭЦ-2 в текущее время реализуются три крупных проекта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила пресс-служба компании «СевКазЭнерго», в настоящее время начата реализация проектов по реконструкции одного из основных элементов теплоэнергетического комплекса станции — котельного агрегата № 2, замене основного бойлера установки № 6 и реконструкции контура теплоснабжения, включающей строительство новой насосной станции.

Как сообщил директор Петропавловской ТЭЦ-2 Дмитрий Захаров, эти работы направлены на укрепление энергетической безопасности региона.

— Выполняемые работы — это не просто плановый ремонт, это стратегическая инвестиция, предназначенная для обеспечения надежного обеспечения региона энергией на предстоящие десятилетия. Обновленное оборудование не только повысит эффективность станции, но и улучшит экологические показатели, — говорит Дмитрий Захаров.

Энергетики также ускоренно ведут подготовку к предстоящему отопительному сезону. В первом полугодии был проведен текущий ремонт котельного агрегата № 4 и турбинных агрегатов № 2 и № 3. Также была проверена дымовая труба № 2, отремонтировано оборудование топливно-транспортного цеха.

Кроме того, проведено техническое освидетельствование котельных, турбин, сосудов под давлением и трубопроводов, выполнены работы по продлению срока их эксплуатации. Основное и вспомогательное оборудование прошло регламентный ремонт, заранее закуплены необходимые ремонтные материалы.

Как говорят специалисты, все запланированные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Это должно обеспечить стабильную работу Петропавловской ТЭЦ-2 в предстоящий зимний период.

В целом, в первом полугодии жители и предприятия региона стабильно обеспечивались теплом, произведено 1 млн 94 тыс гигакалорий тепловой энергии и доставлено потребителям. Большая часть тепловой энергии — 1 млн 84,9 тыс Гкал израсходовано на обеспечение горячей водой жилых домов и социальных объектов. Еще 9,1 тыс гигакалорий подано на промышленные предприятия в виде пара.

Ранее сообщалось, что пять ТЭЦ в Казахстане планируется вывести из «красной» зоны до конца текущего года.