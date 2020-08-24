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Как готовится к отопительному сезону Туркестанская область

24 Августа 2020 17:58
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Как готовится к отопительному сезону Туркестанская область

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестане завершается перевод котельной мощностью 40 Гкал с твердого топлива на природный газ. Монтажные работы завершатся до 15 сентября, а пусконаладочные работы планируется закончить до 1 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

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По данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в регионе полным ходом идет подготовка к отопительному сезону 2020-2021 годов.

Кроме того, до начала отопительного сезона запланировано завершить расширение существующей котельной №2 мкр. Отырар, а также установить 5 локальных котельных для новых жилых массивов, расположенных в административно-деловом центре.


Вместе с тем в соответствии с поручением акима области Умирзака Шукеева в городе среди населения ведется разъяснительная работа по переводу локальных котлов на природный газ (гостиницы, бани, социальные объекты и бюджетные организации).

Стоит отметить, в настоящее время по области насчитывается 35 котлов, из них 23 котла, или (66%), уже готовы к текущему отопительному сезону, на остальных 12 котлах подготовительные работы продолжаются.


Помимо этого, из 1 522 многоэтажных домов в регионе 586 подключены к системе централизованного теплоснабжения. На сегодняшний день около 80% жилых домов готовы к зиме.


В то же время из 2 623 бюджетных учреждений 2 214 полностью готовы к отопительному сезону. В первую очередь планируется обеспечить готовность социальных объектов области, а также своевременную транспортировку твердого и жидкого топлива без повышения цен.


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#Инфраструктурные проекты   #Туркестанская область   #ЖКХ   #Акимат  
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