Как государство помогает гражданам: история одной многодетной семьи из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Новая квартира, адресная социальная помощь, радостные дети. Историю одной из многодетных семей из Алматы рассказывает корреспондент МИА «Казинформ».

Гульбахрам Балтыкенова - мать 9 детей. Ей 38 лет. Она с 42-летним мужем Арманом Балтыкеновым с 2003 года проживает в трехкомнатной квартире родственника в Турксибском районе города. Оба - коренные алматинцы.

«Мы с 2015 года стояли в очереди на приобретение жилья по госпрограмме. Но в марте, после праздника Наурыз, акимат нам подарил новую двухкомнатную квартиру в микрорайоне Калкаман, чему мы были очень удивлены и рады. Мы очень благодарны. Сейчас уже оформили на своё имя», - отметил глава семейства Арман.





Квартиру площадью 58 квадратных метров предоставили в черновом варианте в новом ЖК «Alma City».

«Мы сюда ещё не переехали, так как квартиру нужно сначала отремонтировать. Сейчас потихоньку ремонт делаем своими силами, но все равно нужны средства. За помощью обращались в «Бакытты отбасы», но там сказали, чтоб нашли спонсоров. Вот сейчас обращаемся к неравнодушным гражданам, просим помочь хоть какими-то средствами. До сих проживаем в съемной квартире брата. Каждый месяц оплачиваем за коммунальные услуги 20 тысяч тенге, зимой сумма достигает 30 тысяч», - продолжил Арман.





























Его жена является обладателем «Күміс алқа» и «Алтын алқа». Арман работает на одной из заправок города по сменам, иногда и по ночам. В месяц получает до 60-70 тысяч тенге.

«С мая нам выплачивали адресную социальную помощь на каждого ребёнка по 20 тысяч тенге, и эта помощь сыграла очень большую роль. Но с июля адресную социальную помощь приостановили, обещают выплатить, однако все ещё тянут по каким-то неизвестным причинам. В 2006 году мне врачи поставили диагноз: гипоксия головного мозга. Сейчас тяжело работать», - признался Арман Балтыкенов.

В семье 11 человек, из них 9 детей. Один из его пяти сыновей имеет инвалидность. Он учится и живет в специальном интернате, а по выходным мальчика забирают домой.

«Ему 12 лет. Он до 5 лет не разговаривал. Врачи не могли поставить ему диагноз. Он все забывал и ничего не мог объяснить. Отучился в школе до 4 класса, но забывал все, писать и читать не мог. Мы его решили отправить в коррекционный интернат. У нас пятеро мальчиков и четыре девочки. Самой старшей 16 лет. Она поступила в колледж на грант, а ещё четверо учатся в одной школе в Турксибском районе. Самому младшему 2 месяца», - рассказал отец детей.









По его словам, он, как опекун мальчика с ограниченными возможностями, получает ежемесячно 40 тысяч тенге, такую же сумму выплачивают и для самого ребёнка. А Гульбахрам Балтыкеновой за награду «Алтын алқа» поступают деньги в размере 16 100 тенге.

«Я в основном дома, смотрю за детьми. До АСП жили от зарплаты до зарплаты. Иногда брали в долг у соседей и в магазинах, чтобы купить молока, памперсы для детей. Но с получением АСП все было намного легче. Последний раз мы получили АСП в размере 180 тысяч за 9 детей», - рассказала Гульбахрам Балтыкенова.





Она также отметила, что в новом жилом комплексе квартиры выдавали и другим многодетным нуждающимся матерям. Некоторые из них уже успели переселиться в свои квартиры.











