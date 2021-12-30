Как государство оказывает социальную поддержку: о результатах работы за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане насчитывается более 2 миллионов человек, получающих пенсию. Кроме того, выплатами пособий по многодетности охвачено более 440 тысяч семей. А численность получателей государственных соцпособий по инвалидности составляет полмиллиона человек. В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали: сколько человек получили пенсионные выплаты в этом году, как выплачивается пособие многодетным семьям и распределяется адресная социальная помощь. В целом, о том, какие меры социальной поддержки граждан действуют в Казахстане, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Более 2,4 трлн тенге пенсий выплатили казахстанцам с начала года

С января по ноябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено 750,8 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат – 1 трлн 696,4 млрд тенге.

«В ноябре 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 221,2 млрд тенге. Из них на выплату базовой пенсии – 68 млрд тенге, солидарной пенсии –153,2 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря 2021 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 233 тыс. человек», - сообщили в Минтруда.

Средний размер пенсионных выплат с учетом базовой пенсионной выплаты на 1 декабря 2021 года составил 99 726 тенге.

Отметим, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

«Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии, размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума», - отмечают в Минтруда.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд перечислены ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и полнее уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь, размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

О пособиях по инвалидности и потере кормильца

Казахстанцам выплачено более 357 млрд тенге в виде пособий по инвалидности и потере кормильца. Так, с января по ноябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 283,5 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 74 млрд тенге.

В ноябре 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 25,6 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 7,6 млрд тенге.

«По состоянию на 1 декабря 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 520,8 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 161,9 тысяч человек», - проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

Отметим, что на 1 декабря 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 49 198 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 46 050 тенге.

Сколько составляет пособие для многодетных семей

По информации Минтруда, с начала года многодетные семьи в Казахстане получили пособия на сумму 261,7 млрд тенге.

В частности, с января по ноябрь 2021 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 446,4 тыс. семей на общую сумму 261,7 млрд тенге, в том числе за ноябрь данный вид пособия получили 471,4 тыс. семей на общую сумму 26,6 млрд тенге.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

«Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2021 году составляют от 46 760 тенге (4 детей), 58 457 тенге (5 детей), 70 154 тенге (6 детей), 81 852 тенге (7 детей), с 8 детьми – 93 344 тенге, с 9 детьми – 105 012 тенге, с 10 детьми – 116 680 тенге, с 11 – 128 348 тенге, с 12 – 140 016 тенге, с 13 – 151 684 тенге, с 14 – 163 352 тенге, с 15 – 175 020 тенге, с 16 – 186 688 тенге или 11 668 тенге на каждого ребенка», - информируют в ведомстве.

Напомним, новое государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

АСП получили более 988 тысяч казахстанцев

По состоянию на 1 декабря 2021 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 988,8 тыс. человек из 198,1 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 68,5 млрд тенге.

В министерстве напомнили, что АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).

«На 1 декабря 2021 года 265,1 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии», - проинформировали в Минтруда.

Напомним, получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года, также в I, II кварталах 2021 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством Портала электронного правительства (egov.kz).

Упрощен порядок назначения госпособия матерям, награжденным «Алтын алқа» и «Күміс алқа»

Министерством труда и социальной защиты населения РК упрощен порядок получения в проактивном формате услуги по назначению государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

«В целях экономии времени многодетных матерей Минтруда с 2019 года предоставляет возможность получения государственной услуги по назначению данного пособия в проактивном формате. Это избавило женщин от необходимости стоять в очередях, они могут получить госуслугу в любое удобное время и в любом месте. Ответив лишь на одно SMS-сообщение, услугополучатель дает согласие на проактивное оформление пособия и подтверждает банковский счет. Другие необходимые для оказания государственной услуги сведения поступают из информационных систем государственных органов», – комментирует вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

Упрощенный порядок, как подчеркнули в ведомстве, позволил значительно увеличить охват назначения госпособия в проактивном формате. Благодаря этим изменениям количество многодетных матерей, получивших услугу проактивно в 2021 году, выросло более чем в два раза – до 9 тыс. человек.

Выплаты в связи с потерей работы

По состоянию на 1 декабря 2021 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 100,1 тыс. человек, при этом 73,3 тыс. гражданам выплата была назначена впервые именно в этом году.

Как объяснили в Минтруда, в соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz;

- в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

- в течение одного дня центр занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

«При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически», - объяснили в Минтруда.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Как сообщалось ранее, Министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда. Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получения государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.

О повышении минимальной заработной платы с 2022 года

Как известно, Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу от 1 сентября поручил повысить размер минимальный заработной платы со следующего года. Таким образом, МЗП увеличивается до 60 тысяч тенге. Вместе с тем будет увеличена и заработная плата отдельных категорий гражданских служащих на 20% ежегодно с 2022 по 2025 годы.

На сегодняшний день минимальный размер заработной платы в Казахстане составляет 42 500 тенге.

По данным Минтруда, повышение МРП приведет к росту к денежных средств 1,6 млн работников, в том числе 430 тысяч гражданских служащих.

Как отмечал в своем Послании Глава государства, повышение минимальной заработной платы окажет положительный экономический эффект в виде роста внутреннего потребления. Это, по оценкам экспертов, приведет к увеличению ВВП на 1,5%.

Как развивается госпрограмма «Еңбек»

По состоянию на 1 декабря участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» стали более 629,3 тысячи человек, которым оказано 764,7 тыс. мер содействия занятости. 470,2 тыс. человек были трудоустроены, из них 359 тыс. – на постоянную работу.

«Для открытия своего дела 8,4 тыс. человек получили льготные микрокредиты, а 28,2 тыс. – безвозмездные государственные гранты. На субсидируемые рабочие места трудоустроено 177,8 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места 18,2 тыс.; на молодежную практику – 26 тыс.; на общественные работы – 133,5 тыс», - сообщили в Минтруда.

В рамках мобильности трудовых ресурсов переселено 2 092 семьи или 7 016 человек, из которых 2 926 человек трудоспособного возраста. Из них на новом месте жительства 2 067 человек трудоустроены и 172 человека заняты предпринимательской деятельностью, семь человек направлены на обучение.

Напомним, в 2020 году участниками Госпрограммы «Еңбек» стали 649 тысяч человек. 437,3 тысячи человек были трудоустроены, из них 319,2 тысячи – на постоянную работу.