Как глинотерапия помогает в реабилитации детей с ограниченными возможностями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице уже более 22 лет действует Общество детей-инвалидов. В ходе реабилитации здесь детям помогают раскрыть творческий потенциал, развить навыки. Корреспонденты МИА «Казинформ» наведались в центр, чтобы узнать, как здесь подрастают будущие художники и гончары.

Небольшие кабинеты стали настоящей мастерской. Здесь дети учатся рисовать, создают аппликации, познают тонкости гончарного искусства. Комнату светлой делает не солнышко, заглядывающее в окно, а скорее работы особенных детей, от кукол до поделок из пластилина и глины.

Диляра Кошаева уже год работает в Обществе детей-инвалидов. Устраивалась на работу как специалист по оценке потребности по работе с соцработниками, параллельно начала з аниматься с детьми арт-терапией и глинотерапией, стала мастером.

По словам директора центра Оксаны Омельковец, глинотерапия началась с того, что они выиграли один проект по арт-терапии и глинотерапии. Так приобрели станок.

«Мы делаем поделки, рисуем, готовим плакетки. То есть, мы создаем базовую основу, а дети раскрашивают. Глинотерапия развивает мелкую моторику рук. Она очень полезна для детей с аутизмом. Они не разговаривают, не усидчивые. А глина успокаивает. Дети изучают, как работать с глиной, что можно сделать. Не каждый ребенок подойдет близко к станку. Есть брезгливые дети. Кто-то боится. Но детям с аутизмом очень нравится глинотерапия. Все зависит от настроения ребенка», - отметила глиномастер.

Общество детей-инвалидов Нур-Султана работает с 1999 года как частная организация. Участвует в тендерах, так получает государственную поддержку. Центр на сегодняшний день обслуживает 186 детей. Помимо занятий в центре, социальные работники занимаются с ними дома, два раза в неделю по часу. В центре дети получают реабилитацию. С ними работают массажисты, реабилитологи, психологи, дефектологи. Также есть секции арт-терапии, трудотерапии.

По словам директора организации Оксаны Омельковец, в основном обращаются дети с психоневрологической патологией, нарушением опорно-двигательного аппарата: ДЦП, синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра. В центр принимают детей от полутора лет до 18. В Обществе детей-инвалидов работает около 40 человек.

Здесь же, в Обществе детей-инвалидов, функционирует детский сад, куда также принимают особенных деток. Это центр социальной поддержки детей с инвалидностью «Баламай», который сотрудники общества называют «дружественной организацией». Его посещают дети до 18 лет с ментальными нарушениями. Если раньше они были вынуждены сидеть дома, то сейчас с утра до вечера находятся в центре. По словам директора центра, это очень упрощает жизнь матерей, которые ухаживают за особыми детьми. Неоднократно Оксана Омельковец становилась свидетельницей счастливых историй, когда мамы оставляли здесь детей до вечера, сами работали, покупали собственное жилье, а детям становилось лучше. «Такие центры должны существовать», - считает она.

Что касается работы Общества детей-инвалидов, по словам директора, основной задачей является социальное обслуживание на дому.

«Более 25 соцработников работают с детьми на дому, так как дети в основном в средней, средне-тяжелой степени тяжести заболевания. Социальный работник посещает их два раза в неделю, проводит занятия по психологической поддержке. Если нужна консультация юриста, помогает найти специалиста», - рассказала она.

А в центре ребята занимаются в две смены: первая с 9:00 до 12:30, вторая - после обеда. Каждый специалист работает по полчаса. В это время родители могут отойти по своим делам либо подождать, пока завершатся курсы.

«Мы работаем по стандарту оказания специальных социальных услуг. Не все дети подлежат социальному обслуживанию. Только дети с психоневрологией и нарушением опорно-двигательного аппарата, а также дети средне-тяжелой степени тяжести. Есть дети с нарушением зрения и другим диагнозом, им социальное обслуживание не положено, но мы оказываем им консультативную помощь», - отметила Оксана Омельковец.

Даже по вопросам трудоустройства и соцобеспечения помогают в центре совершенно бесплатно. Глиномастер Диляра Кошаева стала «палочкой-выручалочкой» для матерей.

«Как вы знаете, все услуги перевели на портал социальных услуг. Не у всех есть компьютеры дома, сталкиваются с трудностями. А Диляра помогает получить ЭЦП, выбрать санаторий на портале соцуслуг, заказать памперсы и необходимые товары», - рассказала директор центра.

Центр выполняет государственный социальный заказ. Соответственно заработную плату социальным работникам и специалистам платит государство. Все услуги для родителей оказываются бесплатно. То же самое и с «Баламай».

«Если смотреть по стандарту, у нас не должны быть реабилитационные центры, соцработники должны навещать детей. Однако, чтобы был результат, мы создали два реабилитационных центра. Поэтому у соцработников небольшая зарплата. Ставка – 90 тысяч тенге, плюс к этому они обеспечиваются проездными», - сказала директор Общества детей-инвалидов.

Детям в Центре также доступна лечебная физкультура (ЛФК). По словам Оксаны Омельковец, для ребенка с ДЦП это самое главное занятие.

«Улучшения есть. С детьми занимаются дефектологи, логопеды. У всех разные результаты. У кого-то большой шажок, у кого-то маленький. Сейчас мы наблюдаем дефицит хороших специалистов ЛФК. У нас был хороший парень, но уехал в Россию, очень ждем, когда он приедет. Также дети получают курсы массажа: общий массаж или только на определенную конечность. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа. Диагноз может быть один, но все дети разные: их возможности, скорость впитывания информации. Результат зависит от особенностей ребенка и частоты посещения центра», - отметила она.

Из рабочих наблюдений сотрудники Центра вывели такое понятие, как «инертность родителей».

«Есть родители, которые изо дня в день не устают водить своего ребенка по всем реабилитационным центрам и курсам. Есть и те, кто может несколько лет выжидать, а после того, как соцработник их «раскачает», обращаются в центр. Многое же зависит от родителей. Есть детки, которые пришли в раннем возрасте, а сейчас им уже по 18 лет. Как-то приходила мама с ребенком. Мальчик постоянно плакал, у него диагноз ДЦП. Но ребенок при этом учится в школе, у него есть друзья. Когда он зашел в класс, дети восприняли его нормально. Как учительница «преподнесет» ребенка, так и дети будут воспринимать. Бывает, что особенных детей ненормально воспринимают другие родители, особенно в детсадах. Но от этого же никто не застрахован. Ребенок может расти здоровым, но раз - и что-то происходит... А сейчас тот ребенок стал настолько самостоятельным, друзья воспринимают его как обычного парня», - рассказала Оксана Омельковец.

В ходе нашей беседы она разрушила некоторые стереотипы касательно семей, в которых растут дети с ограниченными возможностями.

«Сколько я работаю, всего одна семья была, где мама пила. Но в трезвом состоянии она души не чаяла в ребенке, водила по всем кружкам. Не всегда папы убегают и не берут на себя ответственность. Очень много полных семей. Благодаря таким центрам, как «Баламай», многие родители устроились на работу, повысили свое материальное благосостояние», - отметила директор общества.

Чтобы записаться на курсы в центре, можно обратиться напрямую по номерам телефонов. Также есть небольшой пакет из шести документов. Родители сдают их в ЦОН, пишут заявление. Эти документы уходят в управление занятости и социальной защиты. Затем поступают в такие центры. В целом процесс занимает около пяти-шести дней.

Дети не просто раскрывают свой потенциал, а познают себя, окружающий мир, социализируются. Часто здесь проводятся утренники. До пандемии дети посещали театры. Территория центра очень оживленная. На большой площадке можно вдоволь поиграть. Есть специальный домик для игрушек. Летом дети сами сажают помидоры, огурцы, картофель. В большом казане на свежем воздухе готовят вкусную еду. Здесь живут и кролики, которые стали лучшими друзьями детей.

Организация старается создавать хорошие условия для родителей. Второй год подряд действует специальный проект для родителей особенных деток. Они могут совершенно бесплатно получить стрижку, маникюр, наращивание ресниц, коррекцию бровей. Также проводятся психологические тренинги.

«Мы ищем спонсоров, в особенности на Новый Год, на подарки. Хотим, чтобы дети приобрели то, что действительно им нравится и необходимо. Дети разные. Поэтому у нас индивидуальный подход к каждому. Даже на день рождения соцработник советуется с родителями и выбирает тот подарок, который хочет ребенок. Родителям говорю, что вы просто недооцениваете своих детей. Когда они приходит на занятие, берут карандаши в руки, создаются прекрасные работы. Родители даже были в легком шоке от творчества своих же детей. Когда у детей что-то хорошо получается, они не скрывают эмоции. Когда родители видят результат, вдвойне радуются за детей», - добавила директор Общества детей-инвалидов Оксана Омельковец.











































