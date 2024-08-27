Как Франция стала мировой державой атомной энергетики

Франция является лидером в области атомной энергетики в Европе. Атомная отрасль занимает свыше 70% энергетического баланса страны. Почему Франция сделала выбор в пользу атомной энергетики, разбирался собственный корреспондент агентства Kazinform.

Третье место в мире по производству электроэнергии на АЭС

Атомная отрасль Франции состоит из 56 реакторов разной мощности, расположенных по всей территории страны. Среди них имеется три семейства разных реакторов различной мощности.

Инфографика: Kazinform

Французский реактор мощностью 900 МВт производит в среднем 500 000 МВтч каждый месяц, что соответствует потреблению примерно 400 тысяч домов. Благодаря атомным установкам Франция в 2022 году заняла третье место в мире по производству электроэнергии на АЭС после США и Китая.

Такой уровень производства ставит атомную энергию на первое место в энергетическом балансе Франции, опережая гидравлическую энергию, возобновляемые источники энергии, тепловую энергию (газ, уголь и т. д.).

Этот метод получения электроэнергии позволяет:

· производить значительный уровень энергии;

· контролировать уровень производства, в отличие от возобновляемых источников энергии;

· быть нейтральным к выбросам CO2 в рамках защиты окружающей среды.

Утилизация отходов

С другой стороны, атомные электростанции производят значительное количество отходов. Французские атомные электростанции работают на уране, топливо которых необходимо менять каждые три года, чтобы поддерживать удовлетворительный уровень производства.

Для утилизации почти 1150 тонн отработавшего топлива Франция довольно рано приняла решение «замкнуть» национальный ядерный топливный цикл, повторно используя или перерабатывая отработавшее топливо. В результате французская атомная промышленность может обеспечить извлечение урана и плутония из отработавшего топлива для повторного использования, тем самым сокращая объем высокоактивных отходов.

Отработанное топливо отправляется в Ла-Гагу на завод по переработке. Этот завод изолирует извлекаемые материалы, такие как уран и плутоний, от других опасных минералов. Эти вторые типы полезных ископаемых должны быть подвергнуты кондиционированию перед последующим захоронением на глубине от 15 до 500 метров, в зависимости от уровня активности.

Сколько регионов обеспечивают электроэнергией АЭС

Инфографика: EDF

В 2019 году 80% производства французской атомной электроэнергии обеспечивали 4 региона: Овернь-Рона-Альпы (22,4%), Гранд-Эст (21,8%) и Центр Валь-де-Луар (19,2%) и Нормандия (17,6%).

Фото: EDF

Самые старые производственные подразделения постепенно заменяются более эффективными и экологически чистыми.

Франция ведет активные исследования в области атомной энергетики. Обладает технологиями по производству реакторов, производству и утилизации топлива. Международный экспериментальный термоядерный реактор строится именно во Франции.

Стратегический выбор в пользу атомной энергетики

Член Европарламента от Франции Тьерри Мариани прокомментировал развитие атомной отрасли в своей стране в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform.

Фото: : Albert Cara / Anadolu Agency

— Во Франции ядерная энергия играет центральную роль в производстве электроэнергии. Исторически сложилось так, что Франция сделала стратегический выбор в пользу использования атомной энергетики, при этом около 70% ее электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях. С 1970-х годов, столкнувшись с нефтяными потрясениями, страна вложила значительные средства в гражданскую атомную энергетику, чтобы гарантировать ее энергетическую независимость и снизить зависимость от ископаемого топлива, — сообщил спикер.

Он добавил, что, пользуясь наследием генерала де Голля, Франция сделала политический выбор в пользу ядерной энергетики, чтобы обеспечить свою энергетическую автономию.

— При Франсуа Олланде и Эмманюэле Макроне ядерная энергетика часто становилась жертвой политических переговоров между «зелеными» и правительством. Столкнувшись с ростом цен на энергоносители и растущим скептицизмом в отношении возобновляемых источников энергии, Франция, в конечном итоге возобновила политику, благоприятствующую ядерной энергетике, — говорит член Европарламента.

Он также отмечает несколько значительных изменений, касающихся ядерной энергетики во Франции.

— Президент Эмманюэль Макрон объявил в 2021 году о строительстве новых ядерных реакторов типа EPR (европейский реактор под давлением — прим. ред.) для обновления и укрепления стареющего ядерного парка. Кроме того, EDF (французская компания по производству электроэнергии — прим. ред.) работает над продлением срока службы существующих реакторов до более чем 40 лет, вкладывая значительные средства в обеспечение их безопасности, — отмечает Тьерри Мариани.

Одним из главных аргументов в пользу ядерной энергии, как подчеркивает эксперт, является ее безопасность.

— Во Франции Управление по ядерной безопасности применяет самые высокие международные стандарты безопасности. Регулярно проводятся многочисленные учения по обеспечению безопасности, что делает ядерный сектор одним из самых безопасных с наименьшим количеством инцидентов. В области гражданской ядерной энергетики Франции более 95% используемого урана является неделящимся и, следовательно, невзрывоопасным. Кроме того, французские атомные электростанции пользуются передовыми технологиями и строгими протоколами, обеспечивающими безопасную и контролируемую эксплуатацию. Чтобы усилить эту безопасность, Франция в 2001 году создала Институт радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN), исследовательский и экспертный центр, посвященный радиационной защите и ядерной безопасности. Таким образом, помимо органа по ядерной безопасности Франция имеет двойную институциональную защиту, — сообщил спикер.

Он добавил, что с экологической точки зрения ядерная энергия выделяет очень мало CO2 по сравнению с ископаемым топливом. Она представляет собой эффективное решение для сокращения выбросов парниковых газов и борьбы с изменением климата.

— Франция приветствует проект ИТЭР (международный термоядерный экспериментальный реактор — прим. ред.) в Кадараше. Этот проект направлен на демонстрацию осуществимости использования термоядерной энергии, потенциально неисчерпаемого и чистого источника энергии, — сообщил он.

Напомним, ИТЭР объединяет экспертов со всего мира и является крупным достижением в исследованиях в области энергетики будущего, укрепляя позиции Франции как лидера в области ядерных инноваций.

— Несмотря на то, что Франция изучает альтернативные источники энергии, ядерная энергетика остается основой нашей энергетической стратегии, в то же время стремясь диверсифицировать свой энергетический баланс и решить проблемы безопасности и окружающей среды, — подытожил Мариани.

Фото: DALL-E

Отметим, что в шорт-лист поставщиков реакторных технологий, которые выразили заинтересованность в реализации проекта по строительству АЭС в Казахстане, и с которыми в настоящее время проводятся переговоры, входят четыре лидирующие в мире компании: французская EDF с реактором EPR-1200, российская ГК «Росатом» с реактором ВВЭР-1200, корейская KHNP с реактором APR-1400 и китайская СNNC с реактором HPR-1000