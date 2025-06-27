Как формируется прожиточный минимум в Казахстане и кто за это отвечает

— На сегодня мы говорим о том, что 43 наименования — это базовые продукты, которые должны быть в рационе, — отметила министр.

Светлана Жакупова пояснила, что все ориентируются на прожиточный минимум, утвержденный в законе о республиканском бюджете. Его размер составляет 44 228 тенге. А на самом деле прожиточный минимум ежеквартально и ежемесячно рассчитывается непосредственно Бюро национальной статистики, по данным которого, прожиточный минимум составляет в Казахстане 55 тысяч тенге.

— То есть это не те цифры, которые прописаны в республиканском бюджете, а фактически сложившиеся показатели рынка, — подчеркнула министр.

Она добавила, что прожиточный минимум и стоимость продуктовой корзины в Казахстане заметно различаются в зависимости от региона.

— Намного дороже и продовольственная корзина, и сам показатель прожиточного минимума, скажем, в Мангистауской, Атырауской областях, в городах Алматы, Астана, — сказала Жакупова.

При этом министр уточнила, что решение о пересмотре методики расчета прожиточного минимума находится в компетенции Бюро национальной статистики.

Ранее депутат Мажилиса потребовал пересмотреть социальные расчетные показатели в Казахстане, отметив, что прожиточный минимум в Казахстане должен быть 115 тысяч тенге.