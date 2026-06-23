Как формируется новый уровень доверия между Астаной и Брюсселем — эксперт

Казахстан и ЕС переходят от традиционной модели «торговля и инвестиции» к партнерству нового поколения, охватывающему энергетику, транспортную связанность и человеческий капитал. Так считает заместитель председателя правления Института внешнеполитических исследований при МИД РК, профессор Института дипломатии Манарбек Кабазиев, передает корреспондент агентства Kaziform.

По словам Манарбека Кабазиева, Брюссель сегодня представляет интерес для Казахстана не только как столица Бельгии, но и как политический центр Европейского союза, где формируется стратегическая повестка в области энергетики, транспорта, цифровизации и устойчивого развития.

— В своей статье для Euronews Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан и ЕС вступают в новый этап стратегического партнерства, основанного на взаимной выгоде, доверии и общей заинтересованности в устойчивой связанности Евразии. Поэтому нынешний визит имеет более широкое значение. Речь идет не просто о развитии двусторонних отношений с Бельгией, а о выстраивании новой архитектуры взаимодействия Казахстана с Европейским союзом в целом, — подчеркнул спикер.

Как отметил эксперт, Бельгия является пятым крупнейшим инвестором в экономику Казахстана. Объем бельгийских инвестиций за последние двадцать лет достиг 14,8 млрд. долларов.

Какие достигнуты договоренности

Главный ожидаемый результат визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Бельгию, по мнению Манарбека Кабазиева, заключается в переходе к практической реализации новой повестки стратегического партнерства Казахстана и ЕС.

— Накануне визита в Брюсселе проходила крупная бизнес-конференция, посвященная укреплению транспортной связанности между Европой и Азией и интеграции Транскаспийского международного транспортного маршрута с инициативой Global Gateway, — сказал эксперт.

По его словам, подготовлен пакет соглашений общей стоимостью свыше 403 млн евро, включая меморандум между Министерством транспорта Казахстана и SITA Europe о сотрудничестве в сфере цифровой идентификации пассажиров и автоматизации аэропортов, соглашение между KTZ Express и Midia Marine Terminal о строительстве терминала в румынском порту Мидия, соглашение KTZ Express и A.P. Moller-Maersk о развитии контейнерных перевозок по Среднему коридору, а также кредитное соглашение между АО «КазАвтоЖол» и Европейским банком реконструкции и развития по реконструкции автодороги «Актобе — Улгайсын».

— Кроме того, уже подписаны документы между Гентским университетом и Институтом математики и математического моделирования, а также между Университетом Лёвена и ВКТУ имени Д. Серикбаева по критически важным минералам, — отметил собеседник.

Казахстан и ЕС переходят от традиционной модели «торговля и инвестиции» к партнерству нового поколения, охватывающему критические минералы, цифровые технологии, искусственный интеллект, энергетику, транспортную связанность и человеческий капитал.

Сегодня Казахстан обеспечивает около 40% мирового производства природного урана, обладает значительными запасами критически важных материалов и становится одним из ключевых звеньев устойчивых цепочек поставок между Европой и Азией.

— Фактически Центральная Азия превращается из периферийного региона в один из новых центров евразийской взаимосвязанности, — подчеркнул эксперт.

Динамика роста товарооборота между Казахстаном и Бельгией

Манарбек Кабазиев отметил, торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивый рост. В 2025 году объем взаимной торговли Казахстана и Бельгиимежду нашими странами достиг 582,4 млн. долларов, увеличившись на 27,6%. Экспорт вырос на 48% и составил 311,5 млн. долларов. За первые четыре месяца 2026 года товарооборот составил 179,5 млн. долларов. В Казахстане работают 110 компаний с бельгийским капиталом. Среди крупнейших — Jan De Nul, Sarens Group, Ahlers и Puratos.

— Наиболее перспективными направлениями становятся транспорт и логистика, цифровизация, искусственный интеллект, переработка критических минералов, агропромышленный сектор и научно-образовательное сотрудничество, — сказал Манарбек Кабазиев.

По его словам, Казахстан стремится стать не просто поставщиком сырья, а полноценным участником глобальных производственных цепочек.

— Поэтому показательно, что более половины казахстанского экспорта в Бельгию уже приходится на семена льна. Наряду с титаном, молибденом и ферросплавами это свидетельствует о расширении номенклатуры экспорта и росте доли продукции с более высокой добавленной стоимостью. Для Европы это означает укрепление продовольственной безопасности и диверсификацию источников поставок, а для Казахстана — развитие несырьевого сектора экономики, — подчеркнул Манарбек Кабазиев.

Новый Шелковый путь

Укрепление позиции Казахстана как транзитного узла между Европой и Азией — один из ключевых результатов визита. По его словам, сегодня Казахстан становится одним из ключевых звеньев евразийской транспортной архитектуры. В условиях трансформации глобальной логистики возрастает значение Транскаспийского международного транспортного маршрута.

— В своей статье Президент Токаев прямо назвал Средний коридор современным «Шелковым путем XXI века». В настоящее время через Казахстан проходит около 85% сухопутных грузов между Китаем и Европой. Интеграция Транскаспийского маршрута с европейской инициативой Global Gateway открывает принципиально новые возможности, — сказал эксперт.

Строительство терминала в румынском порту Мидия, соглашения с Maersk, проекты цифровизации авиации и инфраструктурное финансирование ЕБРР фактически формируют новую логистическую экосистему между Европой и Азией. Таким образом, Казахстан постепенно превращается не просто в транзитную территорию, а в полноценный евразийский транспортно-логистический хаб.

— Энергетическая безопасность становится одним из ключевых вопросов международной повестки. Казахстан, являясь крупнейшим мировым производителем природного урана, выступает надежным партнером в обеспечении стабильности глобальных энергетических цепочек, — добавил эксперт.

Гуманитарное направление

По мнению эксперта, можно говорить о формировании нового уровня доверия и культурного обмена между Астаной и Брюсселем. Помимо экономики, отношения все больше приобретают гуманитарное измерение. Как он подчеркнул, в Бельгии действуют два казахских культурных центра, развивается экспертная площадка Shanyraq Dialogues, проводится фестиваль Shanyraq Fest.

— В 2025 году казахские музыкальные инструменты были переданы Королевскому музею музыкальных инструментов Бельгии, а в 2026 году сотрудничество вышло на уровень университетов Гента, Левена, Льежа и других ведущих образовательных центров. Все это свидетельствует о формировании качественно нового уровня доверия между обществами, — считает Манарбек Кабазиев.

Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, стратегическое партнерство должно опираться не только на инфраструктуру и ресурсы, но и на знания, инновации и человеческий капитал. Поэтому образование, наука, академические обмены и культурные проекты становятся долгосрочным фундаментом отношений Казахстана и Европейского союза.

Именно в этом, по словам эксперта, заключается главная особенность нынешнего этапа: отношения между Казахстаном и Европой переходят от прагматического взаимодействия к формированию устойчивого сообщества партнеров, связанных общими интересами, технологиями и будущим.

Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Константин Авершин прокомментировал опубликованную в Euronews статью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в которой Президент подчеркнул стратегическое значение внешнеполитического курса страны и его связь с внутренними реформами. Более подробно — читать в материале.