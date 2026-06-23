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    Как формируется новый уровень доверия между Астаной и Брюсселем — эксперт

    Казахстан и ЕС переходят от традиционной модели «торговля и инвестиции» к партнерству нового поколения, охватывающему энергетику, транспортную связанность и человеческий капитал. Так считает заместитель председателя правления Института внешнеполитических исследований при МИД РК, профессор Института дипломатии Манарбек Кабазиев, передает корреспондент агентства Kaziform.

    Манарбек Кабазиев
    Фото: sszi.kz

    По словам Манарбека Кабазиева, Брюссель сегодня представляет интерес для Казахстана не только как столица Бельгии, но и как политический центр Европейского союза, где формируется стратегическая повестка в области энергетики, транспорта, цифровизации и устойчивого развития.

    — В своей статье для Euronews Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан и ЕС вступают в новый этап стратегического партнерства, основанного на взаимной выгоде, доверии и общей заинтересованности в устойчивой связанности Евразии. Поэтому нынешний визит имеет более широкое значение. Речь идет не просто о развитии двусторонних отношений с Бельгией, а о выстраивании новой архитектуры взаимодействия Казахстана с Европейским союзом в целом, — подчеркнул спикер.

    Как отметил эксперт, Бельгия является пятым крупнейшим инвестором в экономику Казахстана. Объем бельгийских инвестиций за последние двадцать лет достиг 14,8 млрд. долларов.

    Какие достигнуты договоренности

    Главный ожидаемый результат визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Бельгию, по мнению Манарбека Кабазиева, заключается в переходе к практической реализации новой повестки стратегического партнерства Казахстана и ЕС.

    — Накануне визита в Брюсселе проходила крупная бизнес-конференция, посвященная укреплению транспортной связанности между Европой и Азией и интеграции Транскаспийского международного транспортного маршрута с инициативой Global Gateway, — сказал эксперт. 

    По его словам, подготовлен пакет соглашений общей стоимостью свыше 403 млн евро, включая меморандум между Министерством транспорта Казахстана и SITA Europe о сотрудничестве в сфере цифровой идентификации пассажиров и автоматизации аэропортов, соглашение между KTZ Express и Midia Marine Terminal о строительстве терминала в румынском порту Мидия, соглашение KTZ Express и A.P. Moller-Maersk о развитии контейнерных перевозок по Среднему коридору, а также кредитное соглашение между АО «КазАвтоЖол» и Европейским банком реконструкции и развития по реконструкции автодороги «Актобе — Улгайсын».

    — Кроме того, уже подписаны документы между Гентским университетом и Институтом математики и математического моделирования, а также между Университетом Лёвена и ВКТУ имени Д. Серикбаева по критически важным минералам, — отметил собеседник.

    Казахстан и ЕС переходят от традиционной модели «торговля и инвестиции» к партнерству нового поколения, охватывающему критические минералы, цифровые технологии, искусственный интеллект, энергетику, транспортную связанность и человеческий капитал.

    Сегодня Казахстан обеспечивает около 40% мирового производства природного урана, обладает значительными запасами критически важных материалов и становится одним из ключевых звеньев устойчивых цепочек поставок между Европой и Азией.

    — Фактически Центральная Азия превращается из периферийного региона в один из новых центров евразийской взаимосвязанности, — подчеркнул эксперт.

    Динамика роста товарооборота между Казахстаном и Бельгией

    Манарбек Кабазиев отметил, торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивый рост. В 2025 году объем взаимной торговли Казахстана и Бельгиимежду нашими странами достиг 582,4 млн. долларов, увеличившись на 27,6%. Экспорт вырос на 48% и составил 311,5 млн. долларов. За первые четыре месяца 2026 года товарооборот составил 179,5 млн. долларов. В Казахстане работают 110 компаний с бельгийским капиталом. Среди крупнейших — Jan De Nul, Sarens Group, Ahlers и Puratos.

    — Наиболее перспективными направлениями становятся транспорт и логистика, цифровизация, искусственный интеллект, переработка критических минералов, агропромышленный сектор и научно-образовательное сотрудничество, — сказал Манарбек Кабазиев.

    По его словам, Казахстан стремится стать не просто поставщиком сырья, а полноценным участником глобальных производственных цепочек.

    — Поэтому показательно, что более половины казахстанского экспорта в Бельгию уже приходится на семена льна. Наряду с титаном, молибденом и ферросплавами это свидетельствует о расширении номенклатуры экспорта и росте доли продукции с более высокой добавленной стоимостью. Для Европы это означает укрепление продовольственной безопасности и диверсификацию источников поставок, а для Казахстана — развитие несырьевого сектора экономики, — подчеркнул Манарбек Кабазиев.

    Новый Шелковый путь

    Укрепление позиции Казахстана как транзитного узла между Европой и Азией — один из ключевых результатов визита. По его словам, сегодня Казахстан становится одним из ключевых звеньев евразийской транспортной архитектуры. В условиях трансформации глобальной логистики возрастает значение Транскаспийского международного транспортного маршрута.

    — В своей статье Президент Токаев прямо назвал Средний коридор современным «Шелковым путем XXI века». В настоящее время через Казахстан проходит около 85% сухопутных грузов между Китаем и Европой. Интеграция Транскаспийского маршрута с европейской инициативой Global Gateway открывает принципиально новые возможности, — сказал эксперт.

    Строительство терминала в румынском порту Мидия, соглашения с Maersk, проекты цифровизации авиации и инфраструктурное финансирование ЕБРР фактически формируют новую логистическую экосистему между Европой и Азией. Таким образом, Казахстан постепенно превращается не просто в транзитную территорию, а в полноценный евразийский транспортно-логистический хаб.

    — Энергетическая безопасность становится одним из ключевых вопросов международной повестки. Казахстан, являясь крупнейшим мировым производителем природного урана, выступает надежным партнером в обеспечении стабильности глобальных энергетических цепочек, — добавил эксперт.

    Гуманитарное направление

    По мнению эксперта, можно говорить о формировании нового уровня доверия и культурного обмена между Астаной и Брюсселем. Помимо экономики, отношения все больше приобретают гуманитарное измерение. Как он подчеркнул, в Бельгии действуют два казахских культурных центра, развивается экспертная площадка Shanyraq Dialogues, проводится фестиваль Shanyraq Fest.

    — В 2025 году казахские музыкальные инструменты были переданы Королевскому музею музыкальных инструментов Бельгии, а в 2026 году сотрудничество вышло на уровень университетов Гента, Левена, Льежа и других ведущих образовательных центров. Все это свидетельствует о формировании качественно нового уровня доверия между обществами, — считает Манарбек Кабазиев.

    Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, стратегическое партнерство должно опираться не только на инфраструктуру и ресурсы, но и на знания, инновации и человеческий капитал. Поэтому образование, наука, академические обмены и культурные проекты становятся долгосрочным фундаментом отношений Казахстана и Европейского союза.

    Именно в этом, по словам эксперта, заключается главная особенность нынешнего этапа: отношения между Казахстаном и Европой переходят от прагматического взаимодействия к формированию устойчивого сообщества партнеров, связанных общими интересами, технологиями и будущим.

    Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Константин Авершин прокомментировал опубликованную в Euronews статью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в которой Президент подчеркнул стратегическое значение внешнеполитического курса страны и его связь с внутренними реформами. Более подробно — читать в материале

    Европейский союз Технологии Культура Товарооборот Транскаспийский транспортный маршрут Бельгия Экономика ЕС Интеграция и партнерство
    Айгерим Дуйсембай
    Айгерим Дуйсембай
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