Как финансируются сельхозтоваропроизводители через «Аграрную кредитную корпорацию»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О кредитовании сельхозтоваропроизводителей на весенне-полевые работы рассказал управляющий директор по кредитованию - член правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Айболат Абенов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Финансирование субъектов агропромышленного комплекса на проведение весенне-полевых работ в рамках программы «Кен дала» начато со дня поступления средств на счет «Агрокредитной корпорации», 25 февраля текущего года. С начала текущего года на финансирование в рамках указанной программы подали заявки около 2,6 тысячи СХТП на сумму более 66 млрд тенге. На сегодняшний день нами прокредитованы заявки 1 344 сельхозтоваропроизводителей на сумму 48,9 млрд тенге. Одобрены к финансированию 1 106 сельхозтоваропроизводителей на сумму 11,7 млрд тенге, в работе находятся заявки 105 СХТП на сумму 5,3 млрд тенге. В процессе сбора документов находятся заявки 156 СХТП на сумму 7,2 млрд тенге», – сказал А.Абенов.

По его словам, с момента поступления средств по данной программе, за 18 рабочих дней, выдано около 70% от выделенных средств. Кроме корпорации, средства можно получить также через кредитные товарищества, банки второго уровня, микрофинансовые организации, которые фондируются из средств, выделенных по программе «Кен дала». Выданные объемы кредитных средств размещены через следующие финансовые инструменты: фондирование кредитных товариществ – 19 млрд тенге, это 744 СХТП; фондирование БВУ – 23,2 млрд тенге, это 80 СХТП; фондирование микрофинансовых организаций – 2,2 млрд тенге, 507 СХТП; прямое кредитование – 4,4 млрд тенге, 13 СХТП.

Как отметил А.Абенов, традиционно около 80% выделяемых средств приходится на зерносеющие регионы. Согласно условиям программы, ставка вознаграждения для конечных заемщиков составляет не более 5% годовых. Для прямых заемщиков – кредитных товариществ, банков второго уровня и микрофинансовых организаций 1,5% годовых.