Как финансируется молодежная политика в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор исследовательского центра «PaperLab» Серик Бейсембаев поделился итогами проведенного исследования по изучению раундов Zhas Project – проекта развития молодежного корпуса в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году мы провели исследование по заказу Министерства образования и науки РК. Цель исследования - изучение итогов 4 раундов Zhas Project. В рамках исследования мы провели конкретный анализ, изучили законодательство в сфере молодежной политики, финансовые потоки. Было 9 фокус групп. Также мы провели анкетный опрос бенефициаров. Было опрошено 700 человек, также брали интервью у бенефициаров, менторов, представителей госструктур», - рассказал глава исследовательского центра.

По словам Серика Бейсембаева, за годы Независимости можно сказать, что сложилась развитая инфраструктура молодежной политики.

«Как финансируется молодежная политика? Можно показать несколько источников: государственный социальный заказ, который реализуется через акиматы, местные исполнительные органы и система грантового финансирования. Оператором на сегодняшний день является Центр поддержки государственных инициатив. В рамках отраслевых госпрограмм финансируется молодежная политика: программа «Енбек», молодежная практика, Бизнес Бастау. В рамках исследования проанализировали расходы с 2016 по 2021 год. За 5 лет из госбюджета было выделено около 13 млрд тенге. При этом половина средств была израсходована на содержание молодежных центров. Нужно сказать, это часть расходов на молодежную политику. Значительные средства выделяются через отраслевые программы, грантовое финансирование», - отметил Серик Бейсембаев.

Глава исследовательского центра поделился видением того, какие вызовы существуют в реализации проекта при переходе на систему госуправления.

«Самый главный риск – сохранение системы взаимодействия стейкхолдеров. Zhas Project имеет широкую сеть стейкхолдеров. Очень важно, чтобы при дальнейшей реализации была возможность сохранить сеть партнеров и опираться на потенциал выпускников проекта на местах. Также очень важно, чтобы вся работа строилась вокруг бенефициаров. Следует не допустить бюрократизацию процессов и сохранение философии проекта. Zhas Project концептуально основывалась на подходе концептуальной развитии молодежи, которая не предполагает достижение жестких показателей. Хотел бы акцентировать внимание на вопросе доверия. Zhas Project вызывает доверие: вызывает доверие система отбора, распределения средств и вовлеченность партнеров, координаторов, менторов, которые заинтересованы в том, чтобы был реальный мультипликационный эффект на местах», - добавил он.

Напомним, две тысячи социальных проектов реализовано в рамках проекта развития молодежного корпуса в РК.