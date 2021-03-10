Как филиалы Казводхоза готовы к вегетационному периоду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последние 3 года Казахстан находится в цикле маловодья. Суммарный речной сток в 2019 году составил 83 км3. Это на 20% меньше среднемноголетнего показателя. В связи с этим, вегетационный сезон в прошлом году прошел в сложных условиях, но поливной воды фермерам было достаточно. Какая работа проводится филиалами РГП «Казводхоз» с учетом сохраняющейся тенденции маловодья по подготовке к вегетационному периоду, рассказали в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

Алматинский филиал

Предварительный план водоподачи на 2021 год - 1147,03 млн м3. За 2020 год фактическая водоподача составила 1100,5 млн м3.

На текущий ремонт и противопаводковые мероприятия в этом году выделено 109 645,73 тысячи тенге. Планируется произвести мехочистку протяженностью 32,4 км.

Кроме того, по Дорожной карте занятости начата реконструкция Каратальской и Коксуской плотин и гидроузла на реке Усек в Панфиловском районе. Сдача объектов планируется до начала вегетационного периода.

По программе «Восстановление аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений» реализуется 2 проекта.

На сегодня Алматинским филиалом заключено 132 договора с потребителями на услуги по подаче поливной воды, на площади орошения 1 712,1 га, с объемом водоподачи - 14 437,654 тысячи м3.

Филиал «БАК» им. Д. Конаева

Предварительный план водоподачи на текущий год - 949,03 млн м3. За 2020 год фактическая водоподача составила 644,6 млн м3.

Основным потребителем воды в регионе является сельхозводопользователи Енбекшиказахского, Талгарского, Илийского и Жамбылского районов Алматинской области.

Филиалом проведен бассейновый совет совместно с МИО, РГП «Казгидромет» и районными ирригациями с целью принятия решений по подготовке и проведению вегетационного периода 2021 года.

Жамбылский филиал

Предварительный план водоподачи на этот год- 2130,19 млн м3. За 2020 год фактическая водоподача составила 1905,9 млн м3.

К вегетационному периоду текущего года филиал планирует провести мехочистку в 8 каналах протяженностью 22 км, на 2021 год выделяется 7,8 млн тенге.

Кызылординский филиал

Предварительный план водоподачи на 2021 год - 4599,22 млн м3, фактическая водоподача в 2020 году составила 4555,8 млн м3.

Филиал до вегетационного периода ежедневно проводит мониторинг объема воды, поступающей сверху по реке Сырдарья.

В этом году намечен ремонт 45 гидротехнических сооружений, механизированная очистка магистральных и межхозяйственных каналов - 65,2 км.

Туркестанский филиал

Предварительный план водоподачи на 2021 год - 2432,81 млн м3, фактическая водоподача в 2020 году составила 2130,1 млн м3.

Силами производственных участков расположенных в 14 районах планируется оказать услуги по подаче поливной воды на 314,6 тысячи га орошаемых земель.

Годовой лимит водозабора на 2021 год составляет 5 581,09 млн м3, из них на межвегетационный период - 395,346 млн м3. На сегодня фактический водозабор составил– 235,09 млн м3.

Для подготовки вегетационному периоду в Жетисайском и Махтаральском районе требуется мехочистка и прокоска каналов 3,3 км, прокоска каналов - 247,8 км .

Акмолинский филиал

Предварительный план водоподачи - 161,53 млн м3. За 2020 год - 353,2 млн м3.

Орошение с канала «Нура-Есиль» водопотребителям будет осуществляться с мая текущего года, а также ведется сбор заявок от водопотребителей и заключение договоров на водопотребление с канала. В данный момент с начала апреля ожидается паводок.

Актюбинский филиал

Предварительный план водоподачи - 107,6 млнм3. За 2021 год фактическая водоподача составила 65,3 млн м3.

Филиал начнет подготовку к вегетационному периоду 2021 года после окончания весеннего паводка. В настоящее время филиал проводит работу по накоплению паводковых вод. По прогнозам паводковый период будет длиться приблизительно до конца апреля.

После паводка, исходя из накопленных ресурсов, будет разработан точный график подачи воды.

Атырауский филиал

На сегодня в целях подготовки к вегетационному периоду начаты ремонтные работы на плавательных насосах по каналам и насосных станциях, на ГТС, на оросительно-обводнительных системах. Подача воды орошаемым землям начнется с 20 апреля

Восточно-Казахстанский филиал

Предварительный план водоподачи - 122,23 млн м3. За 2020 год - 102,8 млн м3.

На 2021 год для улучшения водоподачи и уменьшения потерь в магистральных каналах после паводкового периода будут проводиться работы по механической очистке магистральных каналов техникой филиала с приобретением ГСМ за счет текущего ремонта.

Начало вегетационного периода планируется на конец мая.

Западно-Казахстанский филиал

Предварительный план водоподачи - 93,94 млн м3. За 2020 год - 88,7 млн м3.

Трансграничные реки Большой и Малый Узень и Жанибекская оросительно-обводнительная система являются главными и единственными источниками водоснабжения южных районов Западно-Казахстанской области.

Для поддержания благоприятной санитарно-экологической обстановки, на основании «Соглашения между Правительствами Российской Федерации и Республики Казахстан о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов» осуществляется подача воды в Западно-Казахстанскую область.

Павлодарский филиал

Предварительный план водоподачи - 156,77 млн м3. За 2020 год - 251,6 млн м3.

На текущий момент на балансе нет орошаемых земель. Готовятся договоры на экологические попуски и с ГРЭС-2.

Карагандинский филиал

Предварительный план водоподачи - 382,39 млн м3. За 2020 год - 370,1 млн м3.

Для подготовки к вегетационному периоду филиал имеет предварительную заявку на поливной сезон 2021 года от водопользователей Абайского, Бухар-Жырауского, Нуринского районов.

Канал им К. Сатпаева

Предварительный план водоподачи - 453,23 млн м3. За 2020 год - 393,8 млн м3. Планируемый объем подачи воды из канала на орошение – 18,79 млн м3.

На сегодня заключен 21 договор с водопотребителями, из них промышленность - 10, сельхозпотребители - 3, водоканалы - 6, ГРЭС - 2. Насосные станции и каналы готовы к отпуску воды потребителям.

Костанайский филиал

Филиал оказывает услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений. Предварительный план водоподачи - 50 млн.м3. За 2020 год - 49,6 млн.м3.

Северо-Казахстанский филиал

Предварительный план водоподачи - 39,81 млн м3. За 2020 год - 69,8 млн м3. На балансе филиала магистральных и распределительных каналов не имеется и услуги по подаче воды на полив сельхозтоваропроизводителям не подается.

В целом, с учетом маловодья, главным акцентом работы на сегодня становится рациональное использование водных ресурсов. Для этого Казводхоз планирует внедрить космосъемку, которая способствует эффективному распределению каждого кубометра воды на орошаемых площадях.