Как фермерам пройти сельхозперепись в Шымкенте

Статистическое наблюдение пройдет с 1 августа по 20 октября и позволит собрать актуальные данные о состоянии аграрного сектора страны. Перепись организована с учетом сезонности сельскохозяйственных работ.

Перепись состоится в два этапа:

С 1 по 31 августа — онлайн-этап на портале sanaq.gov.kz, где фермеры и сельхозпроизводители смогут самостоятельно заполнить переписные листы.

С 20 сентября по 20 октября — офлайн-этап, в ходе которого интервьюеры посетят тех, кто не принял участие онлайн.

— Мы призываем всех сельхозтоваропроизводителей активно участвовать. Это не просто сбор статистики, а основа для решений в сфере продовольственной безопасности, поддержки фермеров и развития регионов. Только достоверные данные помогут выстроить эффективную государственную аграрную политику, — отметил руководитель городского департамента Бюро национальной статистики Ерназар Култаев.

Кто должен пройти перепись

Обязательными участниками являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства, которые занимаются растениеводством, животноводством и рыбоводством.

В Шымкенте планируется охватить около 7 455 хозяйств, для работы будут задействованы 10 интервьюеров.

Для удобства респондентов в районных акиматах и государственных учреждениях будут открыты зоны самообслуживания с доступом к интернету.

Дополнительно фермеры смогут получить консультации у виртуального помощника Sanaq-Myrza на сайте sanaq.gov.kz или позвонив в контакт-центр по номеру 1446.

В целом по стране перепись охватит 20 тысяч сельхозпредприятий, 300 тысяч фермерских хозяйств, а также более 1,9 миллиона личных подсобных хозяйств.