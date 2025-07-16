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    11:18, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Как фермерам пройти сельхозперепись в Шымкенте

    В городе стартует масштабная сельхозперепись, в ходе которой планируется опросить свыше 7 тысяч фермеров и агропредприятий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скот
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Статистическое наблюдение пройдет с 1 августа по 20 октября и позволит собрать актуальные данные о состоянии аграрного сектора страны. Перепись организована с учетом сезонности сельскохозяйственных работ.

    Перепись состоится в два этапа:

    С 1 по 31 августа — онлайн-этап на портале sanaq.gov.kz, где фермеры и сельхозпроизводители смогут самостоятельно заполнить переписные листы.

    С 20 сентября по 20 октября — офлайн-этап, в ходе которого интервьюеры посетят тех, кто не принял участие онлайн.

    — Мы призываем всех сельхозтоваропроизводителей активно участвовать. Это не просто сбор статистики, а основа для решений в сфере продовольственной безопасности, поддержки фермеров и развития регионов. Только достоверные данные помогут выстроить эффективную государственную аграрную политику, — отметил руководитель городского департамента Бюро национальной статистики Ерназар Култаев.

    Кто должен пройти перепись

    Обязательными участниками являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства, которые занимаются растениеводством, животноводством и рыбоводством.

    В Шымкенте планируется охватить около 7 455 хозяйств, для работы будут задействованы 10 интервьюеров.

    Для удобства респондентов в районных акиматах и государственных учреждениях будут открыты зоны самообслуживания с доступом к интернету.

    Дополнительно фермеры смогут получить консультации у виртуального помощника Sanaq-Myrza на сайте sanaq.gov.kz или позвонив в контакт-центр по номеру 1446.

    В целом по стране перепись охватит 20 тысяч сельхозпредприятий, 300 тысяч фермерских хозяйств, а также более 1,9 миллиона личных подсобных хозяйств.

    Теги:
    Сельское хозяйство Сельскохозяйственная перепись Регионы Шымкент Сельхозперепись
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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