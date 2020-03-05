Как экс-ректор и главный бухгалтер МУИТ похищали бюджетные средства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бывший главный бухгалтер Международного университета информационных технологий Жанайым Спабекова, которая вместе с экс-ректором вуза Дамиром Шыныбековым обвиняется в хищении крупной суммы денег, предстала перед судом в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ж. Спабекова рассказала, что в вузе работала с 1 июля 2012 года главным бухгалтером. Уже на следующий год они с Шыныбековым вступили в сговор. Главный бухгалтер Спабекова узнала, что выделяемые министерством деньги являются транзитными и не отражаются в финансово-хозяйственной деятельности вуза.

Таким образом, она сэкономленные на стипендии деньги обналичивала через подставные фирмы путем подделки документов. Похищенные средства они делили между собой по схеме 60 на 40%.

«Я знала, что согласно законодательству эти деньги должны были вернуть в доход государству, однако я этого не делала, так как хотела улучшить свое и Шыныбекова материальное положение. Обналиченные денежные средства я в 1С (программа) бухгалтерию не заносила, а также во всех выписках банка искажала данные, то есть, не полностью указывала всю сумму, которую мы получали из Министерства образования и науки РК», - сказала Ж. Спабекова в ходе судебного показания.

Спабекова также заявила, что без ведома ректора она не смогла самостоятельно обналичивать деньги, и он всегда был в курсе всего. Обналиченные деньги она передавала в своём рабочем кабинете и кабинете ректора.

Главный бухгалтер также ответила на вопросы гособвинителя. Так, выяснилось, что на похищенные деньги она приобрела квартиры, машины, паркинги и переоформляла их на своего сына и брата.

В ходе своего показания она полностью признала свою вину и раскаялась о содеянном.

Напомним, бывшего ректора Международного университета информационных технологии Дамира Шыныбекова и экс-главного бухгалтера вуза Жанайым Спабекову обвиняют в хищении 1,7 млрд тенге.