Как единый оператор будет бороться с некачественным жильем?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единый оператор жилищного строительства высказался относительно качества жилья, возводимого по государственным программам. Об этом передает МИА «Казинформ»

В управлении Казахстанской жилищной компании на сегодняшний день находится порядка 22 тысяч квартир по всей республике. Это многоквартирные дома, в которых проживают очередники, получившие квартиры в рамках реализации государственных программ. Причем практически все объекты были построены частными застройщиками.

Казахстанская жилищная компания выступает оператором государственных программ, применяя различные механизмы для ее реализации, в том числе инвестиции в строительство жилья, а также выкуп готового жилья, подходящего под параметры программы, у частных застройщиков.

Контроль строительства и дальнейший ввод в эксплуатацию осуществляется застройщиками, генподрядчиками, техническими и авторскими надзорами. При этом некоторые строительные дефекты мог быть обнаружены уже в процессе эксплуатации зданий. Гарантийные сроки на несущие и ограждающие конструкции составляет 10 лет, на инженерное оборудование 3 года, на все остальное – всего 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию. Но не всегда заселение дома происходит сразу, то есть жильцы могут получить квартиры уже после истечения гарантийных обязательств застройщика.

По словам директора департамента технического мониторинга АО «Казахстанская жилищная компания» Адильжана Кабылдина в портфеле компании сейчас находится несколько проблемных объектов, переданных компании от АО «Байтерек девелопмент».

«Со всем нашими клиентами при передаче квартир подписывается дефектный акт, позволяющий исправить строительные дефекты внутри квартир за счет гарантийных платежей, удерживаемых у строительных компаний. Но при обнаружении более серьезных проблем, недобросовестные застройщики, чтобы избежать ответственности, зачастую просто объявляют себя банкротами. Мы уже столкнулись с этим в нескольких регионах. Недавно в Усть-Каменогорске произошло обрушение обшивки из-за нарушения технологии строительства деформационного шва. Заказчик и генподрядчик проходят процедуру банкротства, поэтому все работы наша Компания будет производить за свой счет. Похожая ситуация в Караганде, там подрядчик некачественно выполнил кровельные и отделочные работы» - сообщил Адильжан Кабылдин.

В планах единого оператора - введение на законодательном уровне ряда мер, ужесточающих ответственность строительных компаний, технических и авторских надзоров за некачественное строительство, а также увеличение гарантийных сроков по сданным объектам.