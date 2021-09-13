Как долго человек может болеть коронавирусом
«По данным Всемирной организации здравоохранения, легкая форма заболевания длится около двух недель. Тяжелые и критические формы болезни могут занимать месяц или полтора. Под выздоровлением понимают не только отсутствие симптомов, но и результаты анализов. Если у пациента была пневмония, то компьютерная томография покажет уменьшение очагов, которые активно рассасываются. Добавлю, что даже после выздоровления человек должен соблюдать карантин еще в течение двух недель, так как все еще является разносчиком вируса», - сказала Динара Маханбеткулова в ходе брифинга в РСК.
Спикер считает, что все пациенты, переболевшие средней и тяжелой степенью коронавируса, должны проходить реабилитацию. Длительность периода реабилитации зависит от процента поражения легких, то есть чем больше был очаг поражения, тем и длительнее период реабилитации.
«Реабилитация после тяжелой КВИ должна проводиться как можно раньше, комплексно и рационально, с учетом клинических особенностей заболевания, индивидуальных и психологических факторов. Чем раньше начнется реабилитация пациента, заболевшего пневмонией, тем короче срок выздоровления и меньше вероятность развития осложнений», - добавила Д. Маханбеткулова.