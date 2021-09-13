АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заведующая отделением первичной медико-санитарной помощи КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, доктор философии PhD Динара Маханбеткулова рассказала, как долго человек может болеть коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Всемирной организации здравоохранения, легкая форма заболевания длится около двух недель. Тяжелые и критические формы болезни могут занимать месяц или полтора. Под выздоровлением понимают не только отсутствие симптомов, но и результаты анализов. Если у пациента была пневмония, то компьютерная томография покажет уменьшение очагов, которые активно рассасываются. Добавлю, что даже после выздоровления человек должен соблюдать карантин еще в течение двух недель, так как все еще является разносчиком вируса», - сказала Динара Маханбеткулова в ходе брифинга в РСК.

Спикер считает, что все пациенты, переболевшие средней и тяжелой степенью коронавируса, должны проходить реабилитацию. Длительность периода реабилитации зависит от процента поражения легких, то есть чем больше был очаг поражения, тем и длительнее период реабилитации.

«Реабилитация после тяжелой КВИ должна проводиться как можно раньше, комплексно и рационально, с учетом клинических особенностей заболевания, индивидуальных и психологических факторов. Чем раньше начнется реабилитация пациента, заболевшего пневмонией, тем короче срок выздоровления и меньше вероятность развития осложнений», - добавила Д. Маханбеткулова.