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    13:37, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Как доказать факт причинения незначительного вреда здоровью, сообщили в МВД РК

    бытовое насилие
    Фото: Kazinform

    В прошлом году органами внутренних дел зарегистрировано 99 026 случаев домашнего насилия, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как отмечают в МВД, факты избиений и насилия устанавливаются по звонкам, заявлениям и жалобам, поступившим на канал 102, сообщениям, через СМИ и соцсети. Также сами полицейские находят злоумышленников.

     — Обстоятельства насилия выясняются путем допроса потерпевшего, свидетелей и самого правонарушителя. В то же время это подтверждается доказательствами, полученными с видеокамер, видеороликами, опубликованными в информационных источниках, протоколом, составленным по результатам осмотра приехавших на место происшествия полицейских, и другими доказательствами, — отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

     В МВД также пояснили, как можно доказать факт причинения незначительного вреда здоровью.

     — На основании заключения судебно-медицинской экспертизы, но если видимых повреждений здоровью нет, без заключения судебно-медицинского эксперта потерпевший должен представить доказательства того, что во время избиения ему была причинена физическая боль. Доказать это можно ответами свидетелей или иным образом (фото-, видео-, аудиозапись), — уточнили в ведомстве.

    С прошлого года полицейские перешли от характера заявления к формату определения при возбуждении дел по фактам домашнего насилия.

     — В обществе принято не выносить ссор из избы. Однако во взаимодействии с общественными организациями мы ведем адресную работу о необходимости немедленного информирования о фактах насилия через СМИ и социальные сети, — добавили в МВД.

    Теги:
    МВД РК Бытовое насилие Закон и право Полиция
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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