Как доказать факт причинения незначительного вреда здоровью, сообщили в МВД РК

В прошлом году органами внутренних дел зарегистрировано 99 026 случаев домашнего насилия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечают в МВД, факты избиений и насилия устанавливаются по звонкам, заявлениям и жалобам, поступившим на канал 102, сообщениям, через СМИ и соцсети. Также сами полицейские находят злоумышленников.

— Обстоятельства насилия выясняются путем допроса потерпевшего, свидетелей и самого правонарушителя. В то же время это подтверждается доказательствами, полученными с видеокамер, видеороликами, опубликованными в информационных источниках, протоколом, составленным по результатам осмотра приехавших на место происшествия полицейских, и другими доказательствами, — отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

В МВД также пояснили, как можно доказать факт причинения незначительного вреда здоровью.

— На основании заключения судебно-медицинской экспертизы, но если видимых повреждений здоровью нет, без заключения судебно-медицинского эксперта потерпевший должен представить доказательства того, что во время избиения ему была причинена физическая боль. Доказать это можно ответами свидетелей или иным образом (фото-, видео-, аудиозапись), — уточнили в ведомстве.

С прошлого года полицейские перешли от характера заявления к формату определения при возбуждении дел по фактам домашнего насилия.