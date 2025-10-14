Как дифференцированные тарифы помогают экономить воду жителям Казахстана

Каждый литр воды в бытовых условиях имеет свою цену, в зависимости от объема использования. Согласно новой системе, население разделено на четыре группы. Те, кто расходует до трех кубометров воды в месяц на человека, платят по прежнему тарифу — к ним относится почти половина жителей страны. За потребление от трех до пяти кубометров тариф увеличивается на 20%, от пяти до десяти — на 50%. А вот за расход свыше десяти кубометров или при отсутствии счетчика придется платить в два раза больше.

Эта мера уже оправдала себя, если судить по итогам прошлого года, когда систему запустили в шести регионах Казахстана — Акмолинской, Актюбинской, Туркестанской областиях, области Улытау, а также в Алматы и Шымкенте.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации в этих регионах были пересмотрены тарифы на питьевую воду для населения с введением социальных норм потребления.

— Эта мера позволила сократить потребление воды в среднем на 1,6 млн м³ в месяц: с 21,1 до 19,5 млн м³, — сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров в ответе на запрос редакции.

При этом отмечается, что самым крупным потребителем водных ресурсов остаётся сельское хозяйство — порядка 65% от общего водопотребления. Именно поэтому рациональное использование воды и внедрение водосберегающих технологий в аграрном секторе рассматриваются как одно из ключевых направлений государственной водной политики.

— Основные причины потери воды в Казахстане связаны с несколькими факторами. Во-первых, это высокая доля открытых оросительных каналов с земляным руслом, из-за чего происходят значительные потери при фильтрации воды в грунт, а также испарение в условиях жаркого климата южных регионов и утечки при транспортировке. Во-вторых, изношенность гидротехнической инфраструктуры — порядка 50–70% объектов эксплуатируется более 40 лет, что также приводит к потерям, — отмечается в ответе министерства.

Третьей причиной называют неэффективное использование воды в сельском хозяйстве, на которое приходится более 60% водозабора страны. В этой связи государство предпринимает меры по повышению эффективности водопользования в аграрном секторе.

— Увеличена доля возмещения затрат фермеров на подведение инфраструктуры, приобретение и установку водосберегающих технологий с 50 до 80%. Также введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду в зависимости от тарифа. Кроме того, введен повышенный тариф на 20% за сверхнормативное потребление поливной воды, — сообщил Нурлан Алдамжаров.

К 2028 году в рамках Комплексного плана планируется дополнительно аккумулировать до 2,6 млрд м 3 воды, снизить потери воды на оросительных каналах c 50 до 35%, ввести в оборот новые орошаемые площади, обеспечить цифровизацию до 40% водохозяйственной системы, снизить зависимость страны в водообеспечении от сопредельных государств на 15%.

По мнению независимого эксперта Аманбека Рамазанова, это правильный шаг в сторону разумного использования водных ресурсов.

— Я думаю, что это очень своевременные меры. Потому что изменение климата — это уже не какие-то теоретические вещи. Достаточно вспомнить поводок прошлого года. Очень большую угрозу для Казахстана представляют засухи. Поэтому внедрение водосберегающих принципов — это веление времени, — отметил эксперт.

Аманбек Рамазанов подчеркнул, что меры, способствующие экономии питьевой и поливной воды — это не просто финансовая дисциплина, а стратегическая необходимость для страны.

— В перспективе дефицит водных ресурсов, особенно в центральной и северной частях Казахстана, а также в Атырауской и Мангистауской областях, ощущается достаточно сильно. Поэтому дифференциация тарифов и государственное субсидирование — это инструменты, которые помогают людям задуматься об экономии воды уже сегодня, — сказал эксперт.

По его словам, в истории Казахстана уже есть примеры масштабных решений в области водоснабжения.

— Неслучайно в конце 60-х годов наш академик Каныш Сатпаев добился от руководства Советского Союза переброски воды из Иртыша в центральную часть Казахстана по каналу, который сейчас носит его имя. Это был ответ на вызовы времени, и нынешние меры — такие же необходимые шаги, — напомнил Рамазанов.

Согласно Национальному инфраструктурному плану до 2029 года, в Казахстане будет модернизировано около 3,5 тыс. км оросительных сетей. В целом до 2030 года планируется реконструировать порядка 1,7 тыс. каналов, и работы уже ведутся. Для внедрения полной автоматизации, отмечают специалисты, необходима предварительная реконструкция сетей.

В рамках этих задач предусмотрено строительство, реконструкция и капитальный ремонт оросительных систем общей протяженностью 14 450 км. Одновременно на 4 523 км каналов установят автоматизированные системы учета воды. Кроме того, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на 264 оросительных канала по всей стране.

Особое внимание уделено южным регионам, где сосредоточены основные поливные площади: в Туркестанской области планируется автоматизация 91 канала, в Кызылординской — 16, в Жамбылской — 78.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы изменится методика расчета за воду.