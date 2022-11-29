Как действуют онлайн-мошенники – основные схемы назвали в МВД

29 Ноября 2022, 16:09

АСТАНА. КАЗИНФФОРМ – Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай рассказал об основных схемах онлайн-мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Используя методы социальной инженерии, мошенники сообщают о подозрительных операциях на счете либо попытке оформления кредита и сообщают о проводимой спецоперации по задержанию недобросовестных работников банка. Для обеспечения сохранности денег, граждан убеждают перевести деньги со счета либо депозита на так называемый безопасный «страховой» счет, который в последующем используется для дальнейших переводов либо обналичивания похищенных денег», - сказал Жандос Суюнбай на брифинге в СЦК.

По его словам, зарегистрированы случаи, когда граждан убеждали заложить либо продать имеющееся имущество, а вырученные деньги положить на так называемые «безопасные» счета.

«Они в дальнейшем использовались для обналичивания денег либо переводов с использованием других платежных систем. После обналичивания в основном преступники либо направляли средства за границу, либо обменивали на криптовалюту», - добавил спикер.

Следует отметить, что согласно п.4 ч.2 ст.190 УК, мошенничество (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием), совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, предусматривает наказание от штрафа (4 тысячи МРП) до 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При совершении преступной группой либо в особо крупном размере (ч.4) наказание составляет от 5 до 10 лет лишения свободы.